В Петербурге задержаны пятеро «представителей Центробанка». Они придумали миллионные компенсации за БАДы
«Мошеннический» отдел петербургского главка встретился с мужчинами, выудившими из пенсионеров 4 млн рублей. В уголовных делах вновь упоминаются биологически активные добавки. Но в этот раз подозреваемые усовершенствовали известную модель.
По информации «Фонтанки», к вечеру 13 апреля четыре уголовных дела по мошенничеству были соединены в одно, а по нему задержали пятерых подозреваемых. Только двое из них оказались петербуржцами, остальные из Казахстана и Украины. Кстати, никто из них не судим.
Всем вменили четыре эпизода. По каждому предъявили обман пожилых граждан. Суммы приличные: 1 млн рублей, 830 тысяч, 220 тысяч и 2 млн соответственно. Во всех случаях фигуранты звонили потерпевшим и беседовали по поводу БАДов, однако, в этих историях речь идет не о торговле дорогой бессмыслицей. По версии следствия, придумана новая схема: под видом сотрудников Центробанка и налоговой службы они убеждали пенсионеров, что особым постановлением правительства приобретателям БАДов положена серьезная компенсация.
Пользовались задержанные теми же базами, что и те, кто сегодня уже арестован за имитацию врачебных услуг при продаже биологически активных добавок.