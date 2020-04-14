В Петербурге задержаны пятеро «представителей Центробанка». Они придумали миллионные компенсации за БАДы

«Мошеннический» отдел петербургского главка встретился с мужчинами, выудившими из пенсионеров 4 млн рублей. В уголовных делах вновь упоминаются биологически активные добавки. Но в этот раз подозреваемые усовершенствовали известную модель.

По информации «Фонтанки», к вечеру 13 апреля четыре уголовных дела по мошенничеству были соединены в одно, а по нему задержали пятерых подозреваемых. Только двое из них оказались петербуржцами, остальные из Казахстана и Украины. Кстати, никто из них не судим.