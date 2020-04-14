FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
73.52р80.54р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 09:42
2
Печать

В Петербурге задержаны пятеро «представителей Центробанка». Они придумали миллионные компенсации за БАДы

«Мошеннический» отдел петербургского главка встретился с мужчинами, выудившими из пенсионеров 4 млн рублей. В уголовных делах вновь упоминаются биологически активные добавки. Но в этот раз подозреваемые усовершенствовали известную модель.

По информации «Фонтанки», к вечеру 13 апреля четыре уголовных дела по мошенничеству были соединены в одно, а по нему задержали пятерых подозреваемых. Только двое из них оказались петербуржцами, остальные из Казахстана и Украины. Кстати, никто из них не судим.

Всем вменили четыре эпизода. По каждому предъявили обман пожилых граждан. Суммы приличные: 1 млн рублей, 830 тысяч, 220 тысяч и 2 млн соответственно. Во всех случаях фигуранты звонили потерпевшим и беседовали по поводу БАДов, однако, в этих историях речь идет не о торговле дорогой бессмыслицей. По версии следствия, придумана новая схема: под видом сотрудников Центробанка и налоговой службы они убеждали пенсионеров, что особым постановлением правительства приобретателям БАДов положена серьезная компенсация.

Пользовались задержанные теми же базами, что и те, кто сегодня уже арестован за имитацию врачебных услуг при продаже биологически активных добавок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

GermanIvanov
Раз пенсионеры повелись на компенсацию за БАДы, значит ранее они тратили на них ощутимые суммы... Смотришь так на сумму ущерба в каждом эпизоде и вздыхаешь - голодает наш народ...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний