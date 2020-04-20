Количество зараженных коронавирусом в уральской больнице выросло до 91

«По предварительной информации, подтвержден 91 случай заражения, из них — 16 работников больницы, 75 — пациентов. Стационар в настоящее время уже закрыт на карантин, проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Производится плановая выписка не зараженных COVID-2019 пациентов», — говорится в сообщении на сайте аппарата полпредства президента России в УФО 20 апреля.

Количество медицинских работников и пациентов, заразившихся коронавирусом в больнице № 1 Екатеринбурга, увеличилось с 78 до 91.

Ранее сообщалось о том, что врач екатеринбургской городской больницы № 1 мог стать причиной заражения почти восьмидесяти человек.



«У 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», — рассказал в Instagram 20 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который, в свою очередь, заразился от соседки, живущей с ним в одном доме».



Напомним, что в Петербурге 20 апреля впервые за последние семь дней новых случаев коронавируса меньше 100. Все последние новости о пандемии в нашей трансляции.

