Петербург выпал из тройки лидеров по выявленным случаям коронавируса. Статистика заболевания за сутки меньше 100

В России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса. Петербург покинул тройку лидеров, и впервые за последние семь дней новых случаев меньше 100.



Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом, в Северной столице за прошедшие сутки зафиксировано всего 86 случаев заболевания Covid-19. В субботу их было 139, в воскресенье 114.



В России зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 155 человек, у более 45 % заболевших коронавирусом не было симптомов.



Лидерами по-прежнему остаются Москва (2026) и Московская область (578).

