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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 10:48
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Петербург выпал из тройки лидеров по выявленным случаям коронавируса. Статистика заболевания за сутки меньше 100

В России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса. Петербург покинул тройку лидеров, и впервые за последние семь дней новых случаев меньше 100.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом, в Северной столице за прошедшие сутки зафиксировано всего 86 случаев заболевания Covid-19. В субботу их было 139, в воскресенье 114.

В России зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 155 человек, у более 45 % заболевших коронавирусом не было симптомов.

Лидерами по-прежнему остаются Москва (2026) и Московская область (578).

Как сообщает оперштаб против коронавируса в Петербурге, за последние сутки в Петербурге обследовано на Covid-19 4768 человек. На карантине находится 4144 человека. Из них 78 — в обсерваторе, 827 — на самоизоляции, 3239 — контактные.

От петербуржцев поступило 164 обращения на оказание помощи волонтерами.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

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Комментарии (73)

Mozg
Смертность стремительно снижается.... скоро будет 0,4% по Петербургу.....

Куда то пропали математики, которые пугали, что дескать скоро будет 20%
WuhanRockCafe
Вот ведь какая странность - официально инфицированные в Питере, да и в Москве оставляют ничтожный процент от численности населения и вероятность привезти вирус в другой регион исчезающе мала.
Тем не менее, новых случаев заражения от приезжих из Москвы и Питера хватает.
Как им это удается?
260968441
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