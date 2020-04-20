Петербург выпал из тройки лидеров по выявленным случаям коронавируса. Статистика заболевания за сутки меньше 100
В России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса. Петербург покинул тройку лидеров, и впервые за последние семь дней новых случаев меньше 100.
Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом, в Северной столице за прошедшие сутки зафиксировано всего 86 случаев заболевания Covid-19. В субботу их было 139, в воскресенье 114.
В России зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 155 человек, у более
Лидерами по-прежнему остаются Москва (2026) и Московская область (578).
Как сообщает оперштаб против коронавируса в Петербурге, за последние сутки в Петербурге обследовано на Covid-19 4768 человек. На карантине находится 4144 человека. Из них 78 — в обсерваторе, 827 — на самоизоляции, 3239 — контактные.
От петербуржцев поступило 164 обращения на оказание помощи волонтерами.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.