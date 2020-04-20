Заразная соседка врача отправила на карантин целую больницу на Урале. COVID-19 обнаружили у 78 медиков и пациентов

«У 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», — рассказал в Instagram 20 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который, в свою очередь, заразился от соседки, живущей с ним в одном доме».

При этом ситуация, по его словам, контролируемая — у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии. Медучреждение закрыто на карантин.

Чтобы избежать таких ситуаций, в регионе медикам, работающим в инфекционных отделениях, хотят предложить поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях, которые будут открыты специально для них.

Напомним, что в Петербурге 20 апреля впервые за последние семь дней новых случаев коронавируса меньше 100. Все последние новости о пандемии в нашей трансляции.