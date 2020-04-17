Депутат Госдумы Козенко: Количество жителей ДНР и ЛНР, получивших гражданство РФ, приближается к 200 тысячам человек

Государственная дума отменила для жителей Донбасса госпошлину на получение российского гражданства. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ для «лиц, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», приняты в пятницу, 17 апреля, в первом чтении.

Представлявший документ депутат от «Единой России» Андрей Козенко заявил, что речь идёт не о жителях Украины, а о гражданах непризнанных ДНР и ЛНР «Государственная пошлина не уплачивается за приём в российское гражданство граждан Донецкой и Луганской народных республик, обратившихся с заявлением о приёме в гражданство РФ в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года», — сказал Козенко.

Фото: скриншот youtube TASS

Андрей Козенко уточнил, что отмена госпошлины для этих иностранных граждан «является важным элементом поддержки наших российских соотечественников», которые оказались в сложной ситуации из-за «продолжающейся военной агрессии со стороны Украины».

«С учётом официальной средней заработной платы в 12 000 рублей и пенсионных выплат в 5000 рублей для многих жителей ДНР и ЛНР необходимость уплаты госпошлины в 3500 рублей является крайне существенной или непосильной», — отметил фигурант санкционных списков ЕС, США, Швейцарии и Канады.

По данным Андрея Козенко, «на середину апреля количество жителей указанных регионов, получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, приближается к 200 тысячам».

«92 тысячи — ДНР, 95 тысяч в ЛНР. Всего принято 218 236 заявлений», — сообщил единоросс и уточнил, что общая численность потенциальных новых россиян составляет 3 709 100 человек.

В минувший понедельник губернатор Ростовской области сообщал иные цифры. По словам Василия Голубева, паспорта РФ получили 170 тысяч жителей непризнанных ДНР и ЛНР.

