Депутат Госдумы Козенко: Количество жителей ДНР и ЛНР, получивших гражданство РФ, приближается к 200 тысячам человек
Государственная дума отменила для жителей Донбасса госпошлину на получение российского гражданства. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ для «лиц, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», приняты в пятницу, 17 апреля, в первом чтении.
Представлявший документ депутат от «Единой России» Андрей Козенко заявил, что речь идёт не о жителях Украины, а о гражданах непризнанных ДНР и ЛНР
«Государственная пошлина не уплачивается за приём в российское гражданство граждан Донецкой и Луганской народных республик, обратившихся с заявлением о приёме в гражданство РФ в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года», — сказал Козенко.
Андрей Козенко уточнил, что отмена госпошлины для этих иностранных граждан «является важным элементом поддержки наших российских соотечественников», которые оказались в сложной ситуации из-за «продолжающейся военной агрессии со стороны Украины».
«С учётом официальной средней заработной платы в
По данным Андрея Козенко, «на середину апреля количество жителей указанных регионов, получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, приближается к 200 тысячам».
«92 тысячи — ДНР, 95 тысяч в ЛНР. Всего принято 218 236 заявлений», — сообщил единоросс и уточнил, что общая численность потенциальных новых россиян составляет 3 709 100 человек.
В минувший понедельник губернатор Ростовской области сообщал иные цифры. По словам Василия Голубева, паспорта РФ получили 170 тысяч жителей непризнанных ДНР и ЛНР.
Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров добавил, что заключение правительства по этому проекту «абсолютно положительное», а в силу решение вступит с момента его опубликования.
«У нас нет иных точек зрения?» — уточнил после доклада спикер Вячеслав Володин. Зал ответил: «Нет».
Все 321 депутат, присутствовавшие на заседании 17 апреля, проголосовали «за».
Ранее Госдума упростила получение гражданства. Теперь от иностранного паспорта можно не отказываться. Кроме того, депутаты приняли поправки, которые позволяют иностранным рабочим не выезжать из России для продления трудовых патентов.