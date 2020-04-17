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31 нахимовец заразился коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 12:35
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«В целях обеспечения безопасности государства». Иностранным рабочим разрешили не выезжать из России для продления трудовых патентов

Иностранные граждане, прибывшие в Россию в безвизовом режиме, смогут неоднократно обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает сайт Госдумы.

Законопроект разработан в связи с принятыми правительством РФ мерами «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Автор инициативы Леонид Калашников отметил, что новый подход «позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ», а работодателям «на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран».

Выступлений по этому вопросу не было. Но депутаты оживились, когда член фракции ЛДПР Сергей Иванов заявил, что коллега из КПРФ Денис Парфёнов имеет гражданство США. Спикер Вячеслав Володин заметил, что для проверки информации необходимо письменное обращение, но «вообще достаточно и устного». На что сам депутат Парфёнов заметил, что, по данным соцсетей, иностранное гражданство есть более чем у 30 депутатов от «Единой России». Секретарь президиума генсовета партии «Единая Россия», спикер Володин, отвечать не стал, и на этом дискуссия завершилась.

Ранее Госдума упростила получение гражданства. Теперь от иностранного паспорта можно не отказываться.

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Комментарии (3)

Анна Эстедт
Разве рабочие места не нужно предоставлять гражданам РФ в первую очередь?! Или на бирже труда ноль зарегистрированных со средним профессиональным образованием?!
krasnonosov
Значит тысячи мигрантов, не исключено, что таких же, как в том общежитии, где недавно обнаружили больше сотни зараженных, останутся с нами в одном автобусе, вагоне метро и очереди за продуктами.
Савва Морозов
ничего личного - только строительный бизнес депутатов и чиновников. стройки-то никто не закрывал и на вирус там не проверяют.
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