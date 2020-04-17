«В целях обеспечения безопасности государства». Иностранным рабочим разрешили не выезжать из России для продления трудовых патентов

Законопроект разработан в связи с принятыми правительством РФ мерами «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Иностранные граждане, прибывшие в Россию в безвизовом режиме, смогут неоднократно обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает сайт Госдумы.

Автор инициативы Леонид Калашников отметил, что новый подход «позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ», а работодателям «на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран».



Выступлений по этому вопросу не было. Но депутаты оживились, когда член фракции ЛДПР Сергей Иванов заявил, что коллега из КПРФ Денис Парфёнов имеет гражданство США. Спикер Вячеслав Володин заметил, что для проверки информации необходимо письменное обращение, но «вообще достаточно и устного». На что сам депутат Парфёнов заметил, что, по данным соцсетей, иностранное гражданство есть более чем у 30 депутатов от «Единой России». Секретарь президиума генсовета партии «Единая Россия», спикер Володин, отвечать не стал, и на этом дискуссия завершилась.



Ранее Госдума упростила получение гражданства. Теперь от иностранного паспорта можно не отказываться.

