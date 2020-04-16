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16.04.2020 18:10
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Путин: Парад Победы откладывается. «Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию»

Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы будет отложен. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности 16 апреля.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены», — подчеркнул Путин.

Напомним, накануне ветеранские организации обратились к Путину с просьбой перенести парад Победы. При этом Минобороны до последнего продолжало проводить репетиции: сегодня сообщалось о тренировке воздушной части парада, которая прошла в Ленобласти.

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Комментарии (14)

footballer
Перепись дебилов в комментариях.
ioann
отменили бы уже его насовсем, а...
260740951
Парад то перенесут, это да. Но вот День Победы даже Президент не сможет передвинуть. И наконец то праздник пройдет без всякого пафоса и понтов. Как в первые годы после окончания Великой Отечественной.
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