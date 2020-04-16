Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы будет отложен. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности 16 апреля.



«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены», — подчеркнул Путин.