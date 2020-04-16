Путин: Парад Победы откладывается. «Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию»
Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы будет отложен. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности 16 апреля.
«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены», — подчеркнул Путин.
«Риски эпидемии, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки»: Владимир Путин объявил о переносе празднования 75-летия Победы pic.twitter.com/SXyiVQUnGM— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 16, 2020
Напомним, накануне ветеранские организации обратились к Путину с просьбой перенести парад Победы. При этом Минобороны до последнего продолжало проводить репетиции: сегодня сообщалось о тренировке воздушной части парада, которая прошла в Ленобласти.