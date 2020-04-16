Транспортные самолеты поднялись в небо над Ленобластью. ЗВО приступил к тренировкам воздушной части парада Победы
В Ленобласти стартовали тренировки воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 16 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
В тренировочных мероприятиях задействованы экипажи самолетов Ан-26, Ан-12 и Ту-134 транспортной авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО.
Лётчики отработали взлеты со строго выдержанными временными интервалами и в воздухе выстроили самолёты в парадном строю, в котором они будут лететь над Дворцовой площадью Петербурга. Тренировки проходили на высоте 300 метров со скоростью до 500 км/ч.
Напомним, распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России поставило под вопрос проведение парада Победы 9 мая.
Ветеранские организации страны направили обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести событие на более позднюю дату в связи с эпидемиологической ситуацией. По данным СМИ, в Кремле планируют принять решение в самое ближайшее время. Глава Совфеда Валентина Матвиенко сегодня заявила, что парад точно состоится в этом году, но дата пока не определена.