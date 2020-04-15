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15.04.2020 20:44
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Кремль принял решение о переносе парада Победы

Парад в честь Дня Победы будет перенесён с 9 Мая на более позднюю дату, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Минобороны и администрации президента.

Один из собеседников РБК в оборонном ведомстве говорит, что официальное заявление Кремля о переносе парада может быть сделано уже завтра, 16 апреля, на заседании Совбеза. Подтверждает эту же дату и источник агентства «Интерфакс» в Кремле. Есть также мнение, что точная информация будет оглашена в течение этой недели.

Ранее ветераны обратились к главе государства, попросив о переносе парада. Подписавшиеся отметили, что такое решение станет «поистине торжеством мира и безопасности».

В этом году в Москве планировался парад в честь 75-летия Победы. На него были приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, лидер КНДР Ким Чен Ын и даже глава Украины Владимир Зеленский. Ранее пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков говорил, что «всерьез отмену парада не обсуждают». Однако выразил уверенность, что «нецелесообразно участие наших ветеранов [в праздничных мероприятиях] с точки зрения охраны здоровья».

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Комментарии (30)

Иван Петров
...Мне почему-то кажется, что парадов 9 мая больше не будет вообще. В будущем будут мероприятия памяти памяти погибших.
ushkuinik
Необходимость переноса парада из-за эпидемической обстановки были всем уже ясны, но как же - "царёк" сам, без мольбы холопов, решение принять не может.
vivich
Ау, писаки!
переносится не День Победы, а празднование Дня Победы!
День Победы - святой день для всех нормальных людей!
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