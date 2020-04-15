Кремль принял решение о переносе парада Победы

Парад в честь Дня Победы будет перенесён с 9 Мая на более позднюю дату, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Минобороны и администрации президента.
Один из собеседников РБК в оборонном ведомстве говорит, что официальное заявление Кремля о переносе парада может быть сделано уже завтра, 16 апреля, на заседании Совбеза. Подтверждает эту же дату и источник агентства «Интерфакс» в Кремле. Есть также мнение, что точная информация будет оглашена в течение этой недели.
Ранее ветераны обратились к главе государства, попросив о переносе парада. Подписавшиеся отметили, что такое решение станет «поистине торжеством мира и безопасности».
В этом году в Москве планировался парад в честь 75-летия Победы. На него были приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, лидер КНДР Ким Чен Ын и даже глава Украины Владимир Зеленский. Ранее пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков говорил, что «всерьез отмену парада не обсуждают». Однако выразил уверенность, что «нецелесообразно участие наших ветеранов [в праздничных мероприятиях] с точки зрения охраны здоровья».