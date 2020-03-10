СМИ рассказали об отказе Трампа приехать на 9 Мая. Путину это «не важно»
Президент США, который оказался в списке приглашенных на празднование 75-летия Победы, не собирается ехать в Москву. Вместо себя он обещает отправить других «высокопоставленных лиц».
«Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашизмом <...> Американская сторона тем не менее заверила, что будет представлена на высоком уровне и направила список из нескольких высокопоставленных лиц», - сообщает 10 марта издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в госструктурах РФ.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что присутствие иностранных гостей «вообще не важно», так как 9 Мая - это «наш праздник». При этом глава государства подчеркнул, что для бывших союзников СССР было был в «моральном смысле правильно» посетить мероприятия в столице.
В последние годы празднование Дня Победы не часто посещают высокие иностранный гости. Так, в 2019 года, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «никого специально не приглашали», а в 2018-м на торжества прибыли лишь глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В 2020-м приглашения получили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, лидер КНДР Ким Чен Ын и даже глава Украины Владимир Зеленский.