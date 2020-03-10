FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
67.52р75.84р
10.03.2020 13:02
6
Печать

СМИ рассказали об отказе Трампа приехать на 9 Мая. Путину это «не важно»

Президент США, который оказался в списке приглашенных на празднование 75-летия Победы, не собирается ехать в Москву. Вместо себя он обещает отправить других «высокопоставленных лиц».

«Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашизмом <...> Американская сторона тем не менее заверила, что будет представлена на высоком уровне и направила список из нескольких высокопоставленных лиц», - сообщает 10 марта издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в госструктурах РФ.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что присутствие иностранных гостей «вообще не важно», так как 9 Мая - это «наш праздник». При этом глава государства подчеркнул, что для бывших союзников СССР было был в «моральном смысле правильно» посетить мероприятия в столице.

В последние годы празднование Дня Победы не часто посещают высокие иностранный гости. Так, в 2019 года, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «никого специально не приглашали», а в 2018-м на торжества прибыли лишь глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В 2020-м приглашения получили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, лидер КНДР Ким Чен Ын и даже глава Украины Владимир Зеленский.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

hmjo
Правильно отказался. Какой парад? Все все крупные мероприятия из-за короновируса отменяют. Выставки отменяют. ПМЭФ отменили. Чемпионат по футболу в Италии остановлен. А они не думают о безопасности людей, и собираются 9 мая собрать в центре Москвы огромное число людей, в т.ч и руководителей разных стран
Cashmare
во, а теперь этим высокопоставленным лицам не дадут визы, совершенно случайно так получится )
Grotesk
на трибуне хочу видеть Белоруссию, Украину и Россию - остальные пусть пьют в одиночку за гаражами...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний