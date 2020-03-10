СМИ рассказали об отказе Трампа приехать на 9 Мая. Путину это «не важно»

Президент США, который оказался в списке приглашенных на празднование 75-летия Победы, не собирается ехать в Москву. Вместо себя он обещает отправить других «высокопоставленных лиц».

«Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашизмом <...> Американская сторона тем не менее заверила, что будет представлена на высоком уровне и направила список из нескольких высокопоставленных лиц», - сообщает 10 марта издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в госструктурах РФ.