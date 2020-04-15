Российские ветераны попросили Путина отложить парад Победы. «Парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира»

Ветеранские организации России направили обращение Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на другую, более позднюю дату — когда ситуация с коронавирусом нормализуется. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС.



По данным издания, подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

