В Москве и Петербурге из-за репетиций воздушной части парада Победы вводятся ограничения использования воздушного пространства

Четыре дня в апреле небо столицы, а также еще в в пяти городах, включая Санкт-Петербург, будет частично закрыто для самолетом. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации 15 апреля.



«Для проведения репетиций воздушной части парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни — 16, 21, 23, 24 апреля», — сообщает ведомство.



В целях обеспечения безопасности полетов в указанные даты будут введены минимальные ограничения на работу следующих аэропортов (время московское):

