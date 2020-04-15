В Москве и Петербурге из-за репетиций воздушной части парада Победы вводятся ограничения использования воздушного пространства
Четыре дня в апреле небо столицы, а также еще в в пяти городах, включая Санкт-Петербург, будет частично закрыто для самолетом. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации 15 апреля.
«Для проведения репетиций воздушной части парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни — 16, 21, 23, 24 апреля», — сообщает ведомство.
В целях обеспечения безопасности полетов в указанные даты будут введены минимальные ограничения на работу следующих аэропортов (время московское):
- Шереметьево — с 10.35 до 11.00 и с 11.20 до 11.40;
- Домодедово — с 10.50 до 11.25;
- Внуково — с 10.45 до 11.20;
- Раменское — с 10.50 до 11.25;
- Калуга (Грабцево) — с 10.00 до 10.50;
- Остафьево — с 10.50 до 11.25.
Авиакомпании и аэропорты, заверяют в Росавиации, заранее извещены о запланированных ограничениях.
В параде Победы в Москве предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны РФ. На сегодня уже проведены четыре тренировки над площадкой «Алабино».
Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, запланировано и в других городах России — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите. Вводимые там ограничения никак не повлияют на работу местных аэропортов.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге в воздушной части парада Победы будет задействовано свыше 30 единиц новейших самолётов и вертолётов, поступивших на вооружение Ленинградской армии ВВС и ПВО. Среди них, как сообщали в ЗВО, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35°С и Су-30°СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26».
Для проведения генеральных репетиций, а также непосредственно воздушной части парада над Москвой, временный режим ИВП будет установлен отдельно.