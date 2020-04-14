Парад по расписанию. Командующий ЗВО сообщил о самолетах, что пролетят над Дворцовой 9 Мая
На фоне тотальной отмены массовых мероприятий Западный военный округ хладнокровно информирует о подготовке к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Командующего войсками Западного военного округа пресс-служба ведомства цитирует 14 апреля. «В воздушной части Парада Победы будет задействовано свыше 30 единиц новейших самолётов и вертолётов, поступивших на вооружение Ленинградской армии ВВС и ПВО», — заявил Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлев.
Как уточняется в пресс-релизе, «в едином парадном строю над главной площадью города пролетят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35°С и Су-30°СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26».
В настоящее время подготовка к 9 Мая проходит на военном аэродроме в Левашово и в пунктах постоянной дислокации. Планируется, что в параде на Дворцовой площади примут участие почти 5 тысяч военнослужащих. Из-за пандемии коронавируса к репетициям не допущены школьники Юнармии. Суворовцы, кадеты и нахимовцы, вероятнее всего, пропустят первые сводные тренировки. Военный парад назначается приказом министра обороны, им же он может быть отменен. Пока такое решение не принималось. По данным «Фонтанки», репетиции на Дворцовой площади планируется начать 21 апреля.