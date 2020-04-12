В Петербурге мундепы попросили наказать организаторов репетиции парада Победы

Мундепы ссылаются на данные интернет-газеты «Бумага» , согласно которым 10 апреля на военном аэродроме Левашово прошла репетиция парада Победы, в которой приняли участие порядка 2 тысяч военнослужащих. Авторы приложили к письму фотографию в качестве подтверждения, что у участников мероприятия отсутствовали средства индивидуальной защиты.

Муниципальные депутаты Петербурга попросили федеральное правительство и губернатора Александра Беглова привлечь к ответственности организаторов репетиции парада Победы. Это требование содержится в открытом письме, которое подписали 13 народных избранников. По мнению авторов, мероприятие нарушает постановление Смольного, в котором прописаны меры противодействия распространению коронавируса.

Депутаты напомнили, что согласно постановлению правительства города №121, до 30 апреля проведение массовых мероприятий в городе запрещено. И попросили губернатора, а также министров здравоохранения Михаила Мурашко, обороны — Сергея Шойгу - и главу правительства РФ Михаила Мишустина привлечь организаторов к ответственности.



«Мы считаем, что проведение парадов и других массовых шествий граждан ко Дню Победы в сложившейся эпидемиологической обстановке крайне опасно. Это показывает опыт Испании, где после проведения масштабных демонстраций в честь Международного Женского Дня 8-го марта произошел всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Перенос празднования на более поздний срок позволит избежать резкого роста новых случаев заболевания и переполнения больниц. Это спасет множество жизней. Ведь именно за жизнь и боролись наши прадеды на войне», - говорится в тексте письма.



Свои подписи под письмом поставили Полина Сизова, Артем Голев, Алексей Каленов и Максим Халимовский из МО «Малая Охта», Татьяна Муковникова из МО «Остров Декабристов», а также Валерия Наумова (МО «Васильевский»), Андрей Федяев (МО «Васильевский»), Анна Киселева (МО «Смольнинское»), Андрей Моисейкин (МО «Дворцовый округ»), Виталий Боварь (МО «Владимирский округ»), Алексей Воробьев (МО «Московская застава»), Александр Кузнецов (МО «Южно-Приморский») и Евгений Гусаров (МО «Семеновский»).

