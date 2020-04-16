Матвиенко: Парад Победы обязательно состоится в этом году, но решение о дате не принято. Майским праздникам коронавирус пока не мешает
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, как пандемия COVID-2019 повлияет на наступающие майские праздники.
«Предпосылок для объявления майских праздников рабочими днями из-за периода самоизоляции нет», — цитирует 16 апреля заявление Валентины Матвиенко ТАСС.
Она также заверила, что парад в честь 75-летия Победы в этом году «обязательно состоится». При этом Матвиенко подчеркнула, что его дата будет зависеть от «развития ситуации», а решение будет принято руководством страны в ближайшие дни.
Напомним, накануне ветеранские организации обратились к Путину с просьбой перенести парад Победы. Некоторые СМИ даже сообщили о том, что решение якобы принято.