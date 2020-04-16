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16.04.2020 13:40
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Матвиенко: Парад Победы обязательно состоится в этом году, но решение о дате не принято. Майским праздникам коронавирус пока не мешает

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, как пандемия COVID-2019 повлияет на наступающие майские праздники.

«Предпосылок для объявления майских праздников рабочими днями из-за периода самоизоляции нет», — цитирует 16 апреля заявление Валентины Матвиенко ТАСС.

Она также заверила, что парад в честь 75-летия Победы в этом году «обязательно состоится». При этом Матвиенко подчеркнула, что его дата будет зависеть от «развития ситуации», а решение будет принято руководством страны в ближайшие дни.

Напомним, накануне ветеранские организации обратились к Путину с просьбой перенести парад Победы. Некоторые СМИ даже сообщили о том, что решение якобы принято.

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Комментарии (9)

Егоров Егор Владимирович
Простите, а сколько осталось у нас ветеранов и какого возраста?? Три старушки 90+? Если они всё еще в здравом уме, то парады - это меньшее, что их заботит... Интересно, государство уже задумалось, чем оно будет спекулировать через лет 5? А, точно, появятся достижения во многих сферах жизни (настоящие, а не ура-патриотические), наконец-то начнем гордится своим настоящим, а не прошлым...
yaprotiv
на что гулять будем, Валя?
Simao Gato
кто куда на майские едет?
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