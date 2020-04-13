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13.04.2020 14:58
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Костин рассказал Путину, что ВТБ уже одобрил предпринимателям кредитные каникулы на 160 млрд рублей

Банк ВТБ одобрил заявления на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 160 млрд рублей, а также дал отсрочку по займам 40 тысячам россиян. Об этом глава кредитной организации Андрей Костин заявил 13 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего банк за первые 10 дней апреля получил от бизнеса 5 тыс. заявлений о кредитных каникулах на 226 млрд рублей, передает РИА Новости. ВТБ запустил программу поддержки малых и микропредприятий 30 марта. По ней отсрочка по выплатам составляет полгода.

С 31 марта банк предоставляет кредитные каникулы гражданам по наиболее популярным продуктам — ипотеке, автокредитам, кредитам наличными. Послабления получили уже 40 тыс. граждан.

С начала апреля российские банки получают от клиентов огромное количество просьб о кредитных каникулах. По закону отсрочку по займам до шести месяцев могут получить граждане, индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса, пострадавшие от пандемии коронавируса и ограничений, введенных властями. Кредитные организации хотят получить право оценивать снижение доходов претендентов на кредитные каникулы с помощью данных о переводах по их счетам и картам.

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Комментарии (2)

Malyshev73
Врет как дышит)))
idiot
"Правда - говорит газета "Правда". А газета "Труд" - говорят что врут."©
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