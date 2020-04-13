Костин рассказал Путину, что ВТБ уже одобрил предпринимателям кредитные каникулы на 160 млрд рублей

Банк ВТБ одобрил заявления на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 160 млрд рублей, а также дал отсрочку по займам 40 тысячам россиян. Об этом глава кредитной организации Андрей Костин заявил 13 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



Всего банк за первые 10 дней апреля получил от бизнеса 5 тыс. заявлений о кредитных каникулах на 226 млрд рублей, передает РИА Новости. ВТБ запустил программу поддержки малых и микропредприятий 30 марта. По ней отсрочка по выплатам составляет полгода.

