Банки хотят получить право проверять счета претендентов на кредитные каникулы
Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам. Об этом 13 апреля рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30. По их мнению, такой способ проверки информации о доходах россиян, помимо данных из Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФР), мог бы помочь при принятии решений о кредитных каникулах по новому закону.
Создание подобной системы для всех игроков обсуждается в Национальном совете финансового рынка (НСФР). Совет получил предложения от крупных розничных банков, подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин: «Они (предложения. — РБК) должны пройти обсуждение внутри совета, после чего мы направим консолидированную позицию в ЦБ».
Параллельно тема проверки дохода претендентов на кредитные каникулы поднималась в Ассоциации банков России, говорит еще один собеседник РБК в банке из топ-20. Вице-президент АБР Алексей Войлуков сообщил, что участники рынка обсуждают вопросы транзакционного скоринга, добавив, что модель может подойти для оценки подавших заявки на кредитные каникулы.
«Принимая решение о предоставлении или отказе в предоставлении мер поддержки, мы испытываем дефицит данных, позволяющих принять обоснованное решение», — говорит собеседник РБК в крупном банке. По его словам, многие заемщики имеют в том числе неофициальные источники дохода, а их изменения отследить по данным из ПФР и ФНС невозможно.
3 апреля в России был принят закон о кредитных каникулах для пострадавших от пандемии коронавируса и карантинных мер. Он позволяет физлицам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу получить отсрочку платежей по кредитам до шести месяцев. На каникулы могут претендовать те, кто потерял работу, вышел на длительный больничный или столкнулся с падением доходов более чем на 30%.
Снижение дохода клиента сопоставляется с его среднемесячным доходом за 2019 год (месяцы с наибольшими и наименьшими поступлениями исключаются из расчета). Падение дохода более чем на 30% должно произойти в месяц, предшествующий обращению за кредитными каникулами. Подать заявление на льготу можно до 30 сентября 2020 года.
По закону о кредитных каникулах у банка есть пять рабочих дней на принятие решения по заявке клиента. Кредитор может запросить у заемщика документы, подтверждающие ухудшение его финансового положения, но срок их предоставления — 90 дней. Банк также может запросить данные о доходах гражданина в ФНС и ПФР, но в этом случае он не может требовать дополнительных справок от клиента.