Банки хотят получить право проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам. Об этом 13 апреля рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30. По их мнению, такой способ проверки информации о доходах россиян, помимо данных из Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФР), мог бы помочь при принятии решений о кредитных каникулах по новому закону. Создание подобной системы для всех игроков обсуждается в Национальном совете финансового рынка (НСФР). Совет получил предложения от крупных розничных банков, подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин: «Они (предложения. — РБК) должны пройти обсуждение внутри совета, после чего мы направим консолидированную позицию в ЦБ».

Параллельно тема проверки дохода претендентов на кредитные каникулы поднималась в Ассоциации банков России, говорит еще один собеседник РБК в банке из топ-20. Вице-президент АБР Алексей Войлуков сообщил, что участники рынка обсуждают вопросы транзакционного скоринга, добавив, что модель может подойти для оценки подавших заявки на кредитные каникулы. «Принимая решение о предоставлении или отказе в предоставлении мер поддержки, мы испытываем дефицит данных, позволяющих принять обоснованное решение», — говорит собеседник РБК в крупном банке. По его словам, многие заемщики имеют в том числе неофициальные источники дохода, а их изменения отследить по данным из ПФР и ФНС невозможно. 3 апреля в России был принят закон о кредитных каникулах для пострадавших от пандемии коронавируса и карантинных мер. Он позволяет физлицам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу получить отсрочку платежей по кредитам до шести месяцев. На каникулы могут претендовать те, кто потерял работу, вышел на длительный больничный или столкнулся с падением доходов более чем на 30%.