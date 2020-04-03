Судостроители разорвали контракт на реконструкцию дока, который должен принять на ремонт единственный российский авианосец

Уведомление от «Звездочки» (которая входит в ОСК) И.С.С. 3 апреля оказалось в распоряжении 47News , в самой компании отметили, что пока его не получили и про расторжение контракта ничего не знают. Компания с 5 июля прошлого года занималась реконструкцией и техническим перевооружением 2-х камерного сухого дока на «35-м судоремонтном заводе» в Мурманске. После завершения работ, а полностью они оцениваются примерно в 20 млрд рублей, он должен принять на ремонт единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». К слову, сегодня же стало известна сумма ущерба от пожара на корабле полугодовой давности в трюме первого энергоотсека. Его оценивают в полмиллиарда рублей.

Собеседники издания в Минобороны добавили, что авианосец, вероятно, не единственный, кто претендует на ремонт в этом доке. Есть мнение, что в очереди за ним секретная небоевая атомная глубоководная подводная станция АС-12, которую также называют «Лошарик». Она тоже горела, в июле прошлого года неподалёку от Североморска. Тогда погибли 14 человек.

Вероятно, конструкцию из пары подлодка-носитель «Оренбург» и «Лошарик», исходя из размеров, не может принять ни один из существующих доков.

В настоящее время проверкой контакта между «Звездочной» и И.С.С занимается мурманская прокуратура. Компания должна была сделать работы на первом этапе, за что полагалось 6,5 млрд. Ей был получен аванс в размере чуть более 2,5 млрд, отчитались они за треть млрд - из математического расчета следует, что выполнено было 5% работ, хотя срок исполнения был обозначен концом ноября 2019 года. Отмечается, что компания уже заключила договоры с субподрядчиками на 10 млрд рублей.

В пресс-службе ЦС «Звёздочка» коротко подтвердили информацию 47news. «Уведомление о расторжении контракта направлено», - сообщил 47news официальный представитель предприятия.