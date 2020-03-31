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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 00:23
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Отельеры и рестораторы обратились к Мишустину. Просят налоговых льгот

Отельеры и рестораторы попросили государственной поддержки в условиях коронавирусного упадка. Они написали письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и министра экономического развития Максима Решетникова.

Как пишет 30 марта ТАСС, составители обращения попросили предоставить им налоговые льготы. Из-за эпидемии коронавируса поток посетителей, а значит и загрузка, снизились до 8-10%. Ситуация продолжает усугулбляться, и всё большему количеству организаций не хватает денег даже на то, чтобы выдать зарплату сотрудникам и исполнить другие обязательства.

«[Просим о] предоставлении отсрочки на один календарный год (без начисления процентов и/или пени) по платежам по налогу на прибыль, подлежащим начислению и/или оплате в первоначальный период, и их списание», – приводит издание отрывок письма.

Сообщается, что отельеры просят об установлении налоговой ставки НДС в размере 10% на услуги размещения с 1 января 2021 года и нулевого НДС на электронные услуги, связанные с оказанием, продвижением, продажей гостиничных услуг и услуг общественного питания на первый год с последующим увеличением до 10%. Кроме того, подписанты предлагают на время запретить любые налоговые проверки и субсидировать затраты, в частности, на выплату окладов сотрудникам. По их мнению, это поможет избежать волны сокращений.

Среди прочих пунктов, в письме есть также просьба установить пониженные тарифы на коммунальные услуги и создать особые меры кредитной поддержки. В списке обратившихся – имена 23 топ-менеджеров гостиничных и ресторанных компаний.

Три десятка петербургских рестораторов до этого написали собственную петицию в адрес губернатора города Александра Беглова. Их примеру последовали и отельеры.

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Комментарии (1)

alexey_leonov
Давайте уже все попросим льгот себе!
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