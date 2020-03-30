«Я хочу, чтобы вы остались дома». Вологодская область полностью самоизолируется по московскому сценарию

Губернатор Вологодчины объявил о режиме самоизоляции для граждан по примеру Москвы.



«Я хочу, чтобы вы остались дома. Сегодня будет принято постановление правительства. Вводится жесткий режим самоизоляции», — об этом 30 марта заявил Олег Кувшинников во время оперативного совещания.



По его словам, режим самоизоляции по московскому образцу — это «возможность уберечь» граждан. Губернатор попросил всех людей, у кого появились симптомы коронавируса, ни в коем случае никуда не ходить, а позвонить врачам. Кувшинников также призвал не доверять фейковым новостям о COVID-2019.

