«Я хочу, чтобы вы остались дома». Вологодская область полностью самоизолируется по московскому сценарию
Губернатор Вологодчины объявил о режиме самоизоляции для граждан по примеру Москвы.
«Я хочу, чтобы вы остались дома. Сегодня будет принято постановление правительства. Вводится жесткий режим самоизоляции», — об этом 30 марта заявил Олег Кувшинников во время оперативного совещания.
По его словам, режим самоизоляции по московскому образцу — это «возможность уберечь» граждан. Губернатор попросил всех людей, у кого появились симптомы коронавируса, ни в коем случае никуда не ходить, а позвонить врачам. Кувшинников также призвал не доверять фейковым новостям о COVID-2019.
Напомним, что в Череповце уже ввели режим ЧС после того, как у одного из менеджеров «Северстали» и его супруги выявили COVID-2019. В России зафиксировано уже 1836 заболевших коронавирусом.
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