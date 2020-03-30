О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн
Петербург третий день живет на «каникулах строгого режима». В Москве некоторые горожане легкомысленно отнеслись к ограничениям и получили итальянский сценарий с жесткой самоизоляцией. Северная столица пока держится и многократно уступает Москве по числу заболевших.
По данным на 29 марта, в России 1534 человека имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. Всего на территории страны было девять летальных случаев: кроме столицы, по одному в Петербурге и в Пскове, сегодня стало известно о двух скончавшихся в Москве. Второй день «коронавирусных» каникул Москва и Московская область закончили супермерами самоизоляции. «Фонтанка» следит за событиями в режиме онлайн.
Более 1,5 тысяч больных коронавирусом насчитывается в России, 32 их них находятся в тяжелом состоянии и требуют пристального внимания, сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Круглосуточная горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом, принимает звонки горожан с 30 марта. Об этом «Фонтанке» рассказали в Центре городских волонтеров Петербурга.
Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8-812-245-32-20. Жители Петербурга могут получить психологическую помощь, информацию о наличии лекарств в аптеках, бесплатной доставке продуктов для пенсионеров, социальных услугах, возможности приема коммунальных платежей на дому. Также по телефону можно оставить жалобу на отсутствие масок и уточнить сведения по дистанционному оформлению больничных.
Комитет Госдумы поддержал правительственный законопроект о расширении полномочий кабмина в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Документ направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, и предоставляет кабмину право вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей России или на ее части и осуществлять различные меры в связи с этим, сообщает РИА Новости.
Для тех, кто остался дома и пока не придумал, чем заняться, или, наоборот, хочет отвлечься от домашних дел, — предлагаем небольшую прогулку по центру Петербурга в стиле «медленного норвежского телевидения». В прямом эфире «Фонтанка» пройдется по Невскому, Дворцовой, заглянет во дворы Капеллы и к Спасу на Крови.
Время в пути — час. Стартуем в 12:30 с улицы Зодчего Росси.
Вечером для вынужденных домоседов мы повторим «прогулку», но уже с видами на закат и Неву.
Роспотребнадзор буквально «на яблоках» объясняет, зачем нужно оставаться дома.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в целом по России три месяца 2020 года находилось 292 877 человек, сообщает Роспотребнадзор.
По состоянию на 29 марта под наблюдением медиков остаются 194 353 человека.
Рабочее совещание правительства Петербурга 30 марта впервые за долгое время пройдет без личного присутствия представителей средств массовой информации. За ним позволят наблюдать только удаленно.
Формат заседания так называемого «малого правительства» был изменен примерно за 2 часа до его начала. В пресс-службе пояснили, что на такой режим решили перейти в связи с противоэпидемиологическими мерами. При этом там обещали обеспечить прямую трансляцию мероприятия.
Апраксин двор ушел на самоизоляцию Посмотрите, как выглядит самый знаменитый рынок Петербурга без людей.
У 22% пациентов с коронавирусом в России не было симптомов заболевания, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, зафиксирован один летальный случай в Псковской области. Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. За сутки по России полностью выздоровели 2 человека, сообщает оперативный штаб. В Петербурге восемь новых случаев.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 случаев коронавируса в 71 регионе. За весь период зафиксировано 9 летальных случаев, выздоровели 66 человек.
Порядка 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы видим, что во всех субъектах РФ, в Москве значительно снизился поток людей в метро, в общественном транспорте, в пригородных электричках. Тем не менее, даже по Москве мы видим: около 20% граждан прохладно восприняли эти меры», - заявил Собянин.
Газета «Ведомости» на этой неделе не будет выходить в печатной версии, пока работает только сайт, приостановку печатных номеров до 6 апреля анонсировали и «Известия», передает РИА Новости.
Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за распространения коронавируса по примеру Москвы с 31 марта, заявил глава региона Антон Алиханов.
Череповец опустел во время режима ЧС. Коронавирус выявили у топ-менеджера градообразующего предприятия «Северсталь».
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки клиенты «Почты России» в крупных городах могут заказать доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений. Стоимость курьерской доставки будет снижена до 100 рублей.
Чтобы получить почтовое отправление, которое находится в почтовом отделении, необязательно идти за ним самостоятельно. Почтальоны и курьеры «Почты России» могут доставить клиентам в крупных городах на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами. При этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента будет снижена со 199 руб. до 100 руб. Оформить доставку можно в мобильном приложении «Почты России» или на сайте компании pochta.ru. Доставку отправлений весом до 2 кг можно также заказать по телефону контактного центра «Почты России» 8-800-1-000-000.
Пограничники пресекли незаконный вывоз более 19 тонн медицинских масок, перчаток и дезинфекторов из России в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям.
В двух грузовиках, задержанных сотрудниками правоохранительных органов в минувшие выходные, были антисептики, антибактериальные гели, кремы для рук, маски и перчатки.
Опрос созданного правительством сайта «Стопкоронавирус.рф» показал, что большинство граждан РФ пока не перешли на режим полной самоизоляции.
«Четверть опрошенных из канала в Telegram не покидают свои дома, а более половины проголосовавших делают это только в случае крайней необходимости», — сообщается 30 марта в опубликованных результатах опроса.
При этом россияне стали чаще соблюдать правила гигиены, мыть продукты и даже носить маски. Около 3% заявили, что «не соблюдают никаких правил».
Уже пять клиник Петербурга принимают пациентов с любыми формами респираторных проявлений, в том числе тяжелыми. В общей сложности это более 2200 коек, не считая специализированную инфекционную больницу им. Боткина (Городская больница №2, Больница святого Георгия, Введенская больница, Госпиталь ветеранов войн на Старорусской).
На заседании оперативного штаба мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по мере разработки информационных систем будет жестче контролироваться передвижение граждан в условиях режима самоизоляции.
Еще в воскресенье петербургская подземка была отрадой для социофоба — станции почти всех веток метро были пустынны.
Однако уже сегодня в метрополитене появились люди. И даже местами создавали человеческие пробки. Больше всего пассажиров наблюдали читатели «Фонтанки» на узловых станциях подземки.
Дороги Санкт-Петербурга ясно демонстрируют: город перешёл-таки на карантинный режим из-за распространения коронавируса. В понедельник, 30 марта, в 8:40 загруженность улиц Петербурга составляет всего 1 балл по шкале «Яндекса» – самый минимум. Обычно в это время пробки достигают своего утреннего максимума – 6 баллов.
На фоне появления информации о первых нарушителях коронавирусного карантина российское правительство решило ужесточить наказание за несоблюдение предписаний властей. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию «России 24».
Как пишет агентство, с подобным предложением в рамках специального совещания с вице-премьерами выступил глава кабмина Михаил Мишустин. Соответствующие поправки одобрены и внесены в Кодекс об административных нарушениях (КоАП).
Теперь, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если это должностное лицо, то он составит от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо — от 200 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, за нарушение карантина, если оно привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, теперь предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч рублей — для должностных лиц и до миллиона рублей — для юридических лиц.