Круглосуточная горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом, принимает звонки горожан с 30 марта. Об этом «Фонтанке» рассказали в Центре городских волонтеров Петербурга.



Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8-812-245-32-20. Жители Петербурга могут получить психологическую помощь, информацию о наличии лекарств в аптеках, бесплатной доставке продуктов для пенсионеров, социальных услугах, возможности приема коммунальных платежей на дому. Также по телефону можно оставить жалобу на отсутствие масок и уточнить сведения по дистанционному оформлению больничных.

