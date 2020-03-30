Тест менеджера «Северстали» и его супруги дал положительный результат на COVID-2019. Еще девять анализов проверяют.



«Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово. <...> Речь идет о топ-менеджере «Северстали» и его жене», — цитирует 30 марта заявление вологодского губернатора Олега Кувшинникова РИА Новости.



Власти области сообщили о еще 9 возможных случаях коронавируса в регионе. Не дожидаясь результатов, в Череповце был введен https://ria.ru/20200330/1569337663.html режим ЧС. Жителей города призвали не выходить из дома и исключить контакты с другими людьми.

