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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 11:18
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Череповец опустел во время режима ЧС. Коронавирус выявили у топ-менеджера градообразующего предприятия «Северстали»

Тест менеджера «Северстали» и его супруги дал положительный результат на COVID-2019. Еще девять анализов проверяют.

«Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово. <...> Речь идет о топ-менеджере «Северстали» и его жене», — цитирует 30 марта заявление вологодского губернатора Олега Кувшинникова РИА Новости.

Власти области сообщили о еще 9 возможных случаях коронавируса в регионе. Не дожидаясь результатов, в Череповце был введен https://ria.ru/20200330/1569337663.html режим ЧС. Жителей города призвали не выходить из дома и исключить контакты с другими людьми.

Улица Ленина
Улица ЛенинаФото: читатель «Фонтанки» Александр
Советский проспект
Советский проспектФото: читатель «Фонтанки» Александр

Читатель «Фонтанки» рассказал, что во время режима ЧС в Череповце стало меньше машин. Опустели обычно оживленные улица Ленина, Советский проспект и проспект Победы. «Люди иногда ходят кое-где мелкими кучками», — констатирует очевидец.

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Комментарии (3)

Почему не указываются данные заболевших, с целью предупреждения дальнейшего распространения и оперативной самоизоляции плотно с ними контактировавших? Без этой информации новость легко попадает в разряд "фейков" и только запугивает людей. Если уважаете себя, мусор в эфир не гоните.
prosto_5e4ce2877d5fb
"Мелкими кучками" ходит мелкий рогатый скот.
Alkaline
«Люди иногда ходят кое-где мелкими кучками»
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