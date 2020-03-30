В Петербурге за сутки выявили еще восемь заболевших коронавирусом. В России — более 300
Петербург вошел в тройку регионов по выявлению коронавируса. Зараза распространилась уже на 71 регион РФ. За прошедшие сутки было зафиксировано 302 новых случая.
«Оперативные данные по состоянию на 30 марта: 1836 случаев заболевания», — сообщает 30 марта оперативный штаб.
Больше всего заболевших в Москве — 212. На втором месте по этому показателю Республика Коми с 15 зафиксированными случаями. Петербург замыкает тройку с 8. В Ленинградской области выявили 2 заболевших.
В оперштабе подчеркивают, что за сутки был зафиксирован летальный исход в Псковской области, а выздоровели два человека.
«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.