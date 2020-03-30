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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

30.03.2020 12:10
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В Петербурге за сутки выявили еще восемь заболевших коронавирусом. В России — более 300

Петербург вошел в тройку регионов по выявлению коронавируса. Зараза распространилась уже на 71 регион РФ. За прошедшие сутки было зафиксировано 302 новых случая.

«Оперативные данные по состоянию на 30 марта: 1836 случаев заболевания», — сообщает 30 марта оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Москве — 212. На втором месте по этому показателю Республика Коми с 15 зафиксированными случаями. Петербург замыкает тройку с 8. В Ленинградской области выявили 2 заболевших.

В оперштабе подчеркивают, что за сутки был зафиксирован летальный исход в Псковской области, а выздоровели два человека.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, в Петербурге.

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Комментарии (14)

Павел Михайлов
Тем, кто хоть что-то понимает в медицине, очень смущает определение эпидимея. которым называют случаи единичного заражения . в нашей стране. Да. кстати. куда исчез банальный грипп в Питере??)))
hal9000
Сейчас люди посидят неделю дома..организм изнежится..а потом выйдут на улицу..вот и вспышка ОРВИ и гриппа
NN14
Не только желательно, а обязательно указывать информацию о том, являются ли заболевшие вновь прибывшими (как мы знаем прибыло на той неделе огромное количество туристов из разных стран и никто их не поместил в изоляцию) или вирус распространяется уже среди тех, кто никуда не уезжал. Власти вовремя не приняли соответствующих мер и теперь , прикрываясь приростом заболевших, фактически вводят режим ЧС.
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