«Пассажиравтотранс»: Автобусом по обычному графику — только на кладбище

Подавляющее большинство автобусов ГУП «Пассажиравтотранс» с 30 марта до 5 апреля будет работать по графику воскресных дней. Лишь 2 маршрута — №90 и №195 — будут работать по графику будних дней. У обоих конечная — это кладбище.



Об изменениях ГУП сообщило 27 марта. Обычный график у «кладбищенских» маршрутов в «Пассажиравтотрансе» объяснили тем, что в выходные дни эти направления пользуются у горожан популярностью. Кроме того, на госпредприятии отметили, что маршруты №№ 84, 113, 115, 134шк, 162, 356шк закрыты.