«Пассажиравтотранс»: Автобусом по обычному графику — только на кладбище

Подавляющее большинство автобусов ГУП «Пассажиравтотранс» с 30 марта до 5 апреля будет работать по графику воскресных дней. Лишь 2 маршрута — №90 и №195 — будут работать по графику будних дней. У обоих конечная — это кладбище.
Об изменениях ГУП сообщило 27 марта. Обычный график у «кладбищенских» маршрутов в «Пассажиравтотрансе» объяснили тем, что в выходные дни эти направления пользуются у горожан популярностью. Кроме того, на госпредприятии отметили, что маршруты №№ 84, 113, 115, 134шк, 162, 356шк закрыты.
Изменения в режиме работы ГУПа связанны с указом президента РФ Владимира Путина, согласно которому следующая рабочая неделя превратилась в выходные. В Смольном на него отреагировали остановкой движения по 120 автобусным маршрутам с буквой «К». Также стоит отметить, что на недельный карантин уходят и льготные проездные для школьников и пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины). Власти обещают, что взамен на проездные льготникам позднее будет начислено 7 дополнительных дней.
Также с 28 марта по 5 апреля, кроме перечисленных в перечне маршрутов, закрываются церкви, предприятия, МФЦ и скверы.