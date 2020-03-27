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27.03.2020 14:11
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«Пассажиравтотранс»: Автобусом по обычному графику — только на кладбище

Подавляющее большинство автобусов ГУП «Пассажиравтотранс» с 30 марта до 5 апреля будет работать по графику воскресных дней. Лишь 2 маршрута — №90 и №195 — будут работать по графику будних дней. У обоих конечная — это кладбище.

Об изменениях ГУП сообщило 27 марта. Обычный график у «кладбищенских» маршрутов в «Пассажиравтотрансе» объяснили тем, что в выходные дни эти направления пользуются у горожан популярностью. Кроме того, на госпредприятии отметили, что маршруты №№ 84, 113, 115, 134шк, 162, 356шк закрыты.

Изменения в режиме работы ГУПа связанны с указом президента РФ Владимира Путина, согласно которому следующая рабочая неделя превратилась в выходные. В Смольном на него отреагировали остановкой движения по 120 автобусным маршрутам с буквой «К». Также стоит отметить, что на недельный карантин уходят и льготные проездные для школьников и пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины). Власти обещают, что взамен на проездные льготникам позднее будет начислено 7 дополнительных дней.

Также с 28 марта по 5 апреля, кроме перечисленных в перечне маршрутов, закрываются церкви, предприятия, МФЦ и скверы.

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Комментарии (3)

260602101
Тот кто хилый - сразу в гроб?
nuga
Кладбище ,ну очень актуальный маршрут. Где гулять,если парки закрыты? На кладбищах,там тишина и птички поют
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