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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 17:58
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Смольный на неделю остановил 120 автобусных направлений

Коронавирус лишил петербуржцев маршруток на Васильевском острове, до «МЕГИ» и других.

Комитет по транспорту 26 марта утвердил список маршрутов, которые на неделю остановят из-за коронавируса. «Фонтанка» публикует список целиком.

Список маршрутов, которые приостанавливаются из-за короновируса&nbsp;Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

С 28 марта по 5 апреля, кроме перечисленных в перечне маршрутов, закрываются церкви, предприятия, МФЦ и скверы. Открытыми останутся лишь аптеки и продуктовые магазины. Также стоит отметить, что на недельный карантин уходят и льготные проездные для школьников и пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины). Власти обещают, что взамен на проездные льготникам позднее будет начислено 7 дополнительных дней.

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Комментарии (9)

atf
Логика странная, одни убирают, другие нет. Маленькая репетиция транспортной реформы, под шумок делают черное дело.
Sibir_5e4d67bbb7aea
трындец.. и как на Волхонку с Московской добираться на работу? К-403 отменяют...
260744521
Сокращение числа маршрутов означает увеличение загрузки на других маршрутах, а именно, больше людей в одном автобусе. Это точно поможет в борьбе с эпидемией?
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