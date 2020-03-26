Коронавирус лишил петербуржцев маршруток на Васильевском острове, до «МЕГИ» и других.
Комитет по транспорту 26 марта утвердил список маршрутов, которые на неделю остановят из-за коронавируса. «Фонтанка» публикует список целиком.
С 28 марта по 5 апреля, кроме перечисленных в перечне маршрутов, закрываются церкви, предприятия, МФЦ и скверы. Открытыми останутся лишь аптеки и продуктовые магазины. Также стоит отметить, что на недельный карантин уходят и льготные проездные для школьников и пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины). Власти обещают, что взамен на проездные льготникам позднее будет начислено 7 дополнительных дней.