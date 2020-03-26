Смольный закрывает на неделю церкви, предприятия, МФЦ и скверы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал 26 марта постановление правительства, расширяющее ранее введенные ограничения.



Гражданам запрещено с 28 марта по 5 апреля посещать религиозные организации, исключение только для священников и персонала. Нельзя заходить в парки и скверы, комблаг закроет их на просушку.

Стоит отметить, что в самой Петербургской епархии ещё совсем недавно были уверены в том, что светские власти не запретят горожанам посещение храмов, и сделают это только в одном случае - если в городе будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

