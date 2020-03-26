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26.03.2020 15:34
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Смольный закрывает на неделю церкви, предприятия, МФЦ и скверы

Фото: Огнев Михаил/"Фонтанка.ру"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал 26 марта постановление правительства, расширяющее ранее введенные ограничения.

Гражданам запрещено с 28 марта по 5 апреля посещать религиозные организации, исключение только для священников и персонала. Нельзя заходить в парки и скверы, комблаг закроет их на просушку.

Стоит отметить, что в самой Петербургской епархии ещё совсем недавно были уверены в том, что светские власти не запретят горожанам посещение храмов, и сделают это только в одном случае - если в городе будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, с 28 марта по 5 апреля закрываются МФЦ, услуги оказываются только в электронном виде. Гражданам запрещено посещать предприятия и организации, за исключением работников, на которых не распространяются президентские ограничения, введенные накануне. До 30 апреля приостановлены любые досуговые и торжественные мероприятия, на которых присутствуют люди.

В сфере транспорта под недельный запрет попадают межрегиональные и муниципальные маршруты, перечень должен утвердить комтранс. На неделю перестают действовать любые льготы на проезд для всех категорий обучающихся и пенсионеров.

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Комментарии (28)

idiot
Главное шоп бухломагазины не закрыли. Лечиться то как то надо!
sakorol
льготу на электричку оставьте из этого дурдома на дачу уехать
sakorol
даже во времена ГКЧП такого не было
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