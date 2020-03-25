«Выходим на финишную прямую». Застрявших на Филиппинах россиян обещают вернуть на родину уже завтра

По ее словам, в Россию вылетят более 500 граждан РФ. Дипломаты подчеркнули, что вопрос Филиппин остается «первоочередным» для МИД, и сейчас «[мы] выходим на финишную прямую». Рейсом Azur Air вывезут «большую часть» россиян.

«Нам подтвердили вылет рейса. Вылет запланирован на 19.00 [26 марта]», — заявила 25 марта советник-посланник российского посольства на Филиппинах Татьяна Шлычкова во время прямой трансляции на Facebook.

Эту информацию подтверждает и Ростуризм. «Российские граждане вернутся в Россию рейсом авиакомпании Azur Air, стратегического партнера туроператора Anex Tour», — сообщается в заявлении на сайте Федерального агентства по туризму. Ранее ведомство пообещало вернуть всех организованных туристов из других стран до конца марта. Посольство же договорилось о стоимости рейса за 100 евро.

На Филиппинах было выявлено почти 400 случаев заражения коронавирусом. 16 марта страна закрыла границы и ввела режим ЧС. На Филиппинах остается около 500 россиян.

О застрявших в других странах из-за коронавируса россиянах и попытках МИД вернуть их на родину читайте в материале «Фонтанки».