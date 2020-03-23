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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 14:30
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«Чтобы вы с наименьшими потерями покинули эту страну». Застрявших на Филиппинах россиян вывезут за 100 евро

Посольство РФ в Маниле сообщило, что дипломатам удалось согласовать рейс для возвращения нескольких сотен граждан России, которые оказались заперты в Юго-Восточной Азии из-за коронавируса.

«Цена 100 евро согласована. Дата вылета — 26 число», — сообщила 23 марта советник-посланник российского посольства на Филиппинах Татьяна Шлычкова во время прямой трансляции на Facebook.

По ее словам, теперь главная задача — это собрать соотечественников из разных частей островного государства. Дипломаты сообщили, что эвакуация россиян будет проходить на «гуманитарной основе». «Чтобы вы с наименьшими потерями покинули эту страну», — отметили в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила в том, что дипломаты работают в «круглосуточном режиме», так как на карте остается еще много точек с застрявшими россиянами. Сегодня, 23 марта, на родину вернутся туристы из Марокко и Испании.

О застрявших в других странах из-за коронавируса россиянах и попытках МИД вернуть их на родину читайте в материале «Фонтанки».

На Филиппинах было выявлено почти 400 случаев заражения коронавирусом. 16 марта страна закрыла границы и ввела режим ЧС. На Филиппинах остается около 500 россиян.

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