«Чтобы вы с наименьшими потерями покинули эту страну». Застрявших на Филиппинах россиян вывезут за 100 евро

По ее словам, теперь главная задача — это собрать соотечественников из разных частей островного государства. Дипломаты сообщили, что эвакуация россиян будет проходить на «гуманитарной основе». «Чтобы вы с наименьшими потерями покинули эту страну», — отметили в посольстве.

«Цена 100 евро согласована. Дата вылета — 26 число», — сообщила 23 марта советник-посланник российского посольства на Филиппинах Татьяна Шлычкова во время прямой трансляции на Facebook.

Посольство РФ в Маниле сообщило, что дипломатам удалось согласовать рейс для возвращения нескольких сотен граждан России, которые оказались заперты в Юго-Восточной Азии из-за коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила в том, что дипломаты работают в «круглосуточном режиме», так как на карте остается еще много точек с застрявшими россиянами. Сегодня, 23 марта, на родину вернутся туристы из Марокко и Испании.

О застрявших в других странах из-за коронавируса россиянах и попытках МИД вернуть их на родину читайте в материале «Фонтанки».