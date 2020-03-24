Ростуризм обещает вернуть домой всех российских организованных туристов за неделю

«Более половины из организованных туристов вернутся в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней. Оставшиеся организованные туристы вернутся до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок», — говорится 24 марта в заявлении руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, которое было опубликовано на сайте ведомства.

Федеральное агентство по туризму сообщает, что до конца марта «практически все» организованные путешественники из РФ вернутся на родину.

По ее словам, число россиян, которые оказались в других странах в числе туристических групп, снизилось со 100 тысяч до 57,8 тысячи человек. При этом Догузова отметила, что в ситуации с самостоятельными туристами Россия ищет «пути разрешения таких проблемных ситуаций». В качестве примера она привела Марокко и Филиппины.

Ростуризм также поблагодарил операторов за то, что они прекратили реализацию туров за рубеж.

О застрявших в других странах туристах и попытках МИД вернуть их домой читайте в материале «Фонтанки».