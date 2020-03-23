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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 22:15
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Застрявшие из-за коронавируса в Марокко петербургские врачи вернулись на родину. Теперь их ждет карантин в Петербурге

Специальный рейс компании Azur Air привез в Москву из Касабланки 512 застрявших туристов, среди которых и группа петербургских врачей.

«Приземлились во Внуково. Отпустили в Петербург. Скоро вылет из Домодедово», - рассказала 23 марта «Фонтанке» читательница Олеся.

По ее словам, после рейса ZF9901, формированием списка пассажиров на который занимались российские дипломаты, у всех прилетевших измерили температуру. Также все 512 возвращенцев подписали бумагу, что они будут 14 дней сидеть на самоизоляции. «Мы также оставили свои контактные данные. Нам сказали, что если появятся какие-то симптомы, вызвать врача на дом и госпитализироваться».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Фонтанке», что дипломаты в «круглосуточном режиме» работают над возвращением россиян из других стран, а проблемных точек еще много.

О застрявших в других странах туристах и попытках МИД вернуть их домой читайте в материале «Фонтанки».

Первый случай коронавируса был выявлен в Марокко еще 2 марта. Сейчас в стране уже 20 заболевших, включая министра оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Абделькадера Амару. Один пораженный Сovid-2019 марокканец погиб.

читательница "Фонтанки"

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