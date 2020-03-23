По ее словам, после рейса ZF9901, формированием списка пассажиров на который занимались российские дипломаты , у всех прилетевших измерили температуру. Также все 512 возвращенцев подписали бумагу, что они будут 14 дней сидеть на самоизоляции. «Мы также оставили свои контактные данные. Нам сказали, что если появятся какие-то симптомы, вызвать врача на дом и госпитализироваться».

«Приземлились во Внуково. Отпустили в Петербург. Скоро вылет из Домодедово», - рассказала 23 марта «Фонтанке» читательница Олеся.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Фонтанке», что дипломаты в «круглосуточном режиме» работают над возвращением россиян из других стран, а проблемных точек еще много.

О застрявших в других странах туристах и попытках МИД вернуть их домой читайте в материале «Фонтанки».

Первый случай коронавируса был выявлен в Марокко еще 2 марта. Сейчас в стране уже 20 заболевших, включая министра оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Абделькадера Амару. Один пораженный Сovid-2019 марокканец погиб.