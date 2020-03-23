Застрявшие из-за коронавируса петербуржцы возвращаются из Марокко и Испании. Проблемных точек на карте остается много

Федеральное агентство по туризму уточняет , что на родину россияне вернутся рейсом авиакомпании Azur Air (ZF9901). Формированием списков пассажиров занималось консульство России в Касабланке, где начитали 512 возвращенцев. Одна из читательниц «Фонтанки» — петербургский врач Олеся — подтвердила, что «прилет в Москву Внуково ожидается в 19:30». Ранее она рассказала, что россияне написали открытое обращение к правительству Марокко в российское генконсульство в Касабланке.

Столкнувшиеся с закрытием границ и отменой рейсов россияне на Канарах и в Магрибе все-таки смогут вернуться домой.

Застрявших на Канарах несколько сотен туристов, среди которых есть и группа петербуржцев, заберёт чартер S7.

«S7 Airlines организует чартерный рейс S7 3666 Тенерифе — Москва. Заказчиком рейса выступает туроператор «Ла Коста», — подтвердила «Фонтанке» пресс-секретарь авиаперевозчика Надежда Хаитова. Читатель Алексей, который станет пассажиром лайнера, рассказал, что организацией занималась россиянка Марина, проживающая на Канарах. Она собирала желающих через социальные сети.



Официальный представитель МИД Мария Захарова заверила, что дипломаты продолжают «работать круглосуточно» над возвращением россиян, а все посольства «в состоянии боевой готовности». По ее словам, проблемных точек, где еще остаются застрявшие туристы, «много». В качестве примера она привела Латинскую Америку.



Напомним, накануне Минтранс отчитался, что за прошедшую неделю российские перевозчики забрали почти 20 тысяч застрявших туристов из стран, где сложилась сложная ситуация с вывозом людей из-за коронавируса.

