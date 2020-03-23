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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 13:25
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Коронавирус в Петербурге: за сутки никто не заболел, в городе приготовили дополнительные боксы, горожане пытаются вернуться из-за границы

Оперативный штаб по Петербургу 23 марта сообщил о том, что за сутки в городе не было выявлено ни одного нового случая коронавируса. Комитет по здравоохранению уточнил, что в больнице Боткина находятся 339 человек с подозрением на инфекцию.

Московским пенсионерам велели оставаться дома, в Петербурге о подобных мерах пока не объявляли.

Город готовит 50 дополнительных боксов для госпитализированных с подозрением на коронавирус. 20 сделают в Филатовской больнице. Вице-губернатор Олег Эргашев успокоил, что никакого дефицита с местами для размещения госпитализированных нет.

Застрявшие из-за коронавируса петербуржцы возвращаются из Марокко и Испании, но проблемных точек на карте остается много.

Эти и другие новости про ситуацию вокруг пандемии коронавируса смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Вячеслав Рогожин
Кстати, в отличие от Италии, где подобные сообщения появляются примерно в 10 вечера по Москве
Вячеслав Рогожин
У меня сложилось впечатление, что в последние дни сообщения о заболеваниях в России "за сутки" появляются по времени все раньше и раньше... Может, и глюк. А может, и сутки стали короче
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