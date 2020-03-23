Коронавирус в Петербурге: за сутки никто не заболел, в городе приготовили дополнительные боксы, горожане пытаются вернуться из-за границы

Оперативный штаб по Петербургу 23 марта сообщил о том, что за сутки в городе не было выявлено ни одного нового случая коронавируса. Комитет по здравоохранению уточнил, что в больнице Боткина находятся 339 человек с подозрением на инфекцию.



Московским пенсионерам велели оставаться дома, в Петербурге о подобных мерах пока не объявляли.



Город готовит 50 дополнительных боксов для госпитализированных с подозрением на коронавирус. 20 сделают в Филатовской больнице. Вице-губернатор Олег Эргашев успокоил, что никакого дефицита с местами для размещения госпитализированных нет.

