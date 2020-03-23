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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 12:21
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В Петербурге госпитализировали 339 человек с подозрением на коронавирус

Комитет по здравоохранению Петербурга уточнил число обитателей инфекционной больницы Боткина, которых проверяют на новый коронавирус.

Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, если в последний раз сообщалось о 315 пациентах, то теперь речь идет о 339. Среди них 26 детей. Новых случаев заражения не выявлено — их по-прежнему 14. Плюс одна пациентка из Ленобласти и двое выписанных домой.

В России уже подтверждено 438 случаев. За сутки прибавился 71 больной. Все они находятся в Москве.

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