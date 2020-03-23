В Петербурге за сутки никто не заболел коронавирусом. Данных о госпитализированных с подозрением на инфекцию нет

Оперативный штаб по Петербургу сообщил о том, что за сутки в городе не было выявлено ни одного нового случая коронавируса. И перестал публиковать данные о количестве госпитализированных с подозрением на него в больницу Боткина.



Как говорится в опубликованной 23 марта сводке, новых случаев заражения не выявлено.

Всего в стационаре на лечении с COVID-19 находится 14 петербуржцев и одна жительница Ленинградской области, как и было раньше. По данным на 21 марта в боксах Боткина находились 315 человек, в том числе 20 детей.