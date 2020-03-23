FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
78.04р84.16р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 10:28
6
Печать

В Петербурге за сутки никто не заболел коронавирусом. Данных о госпитализированных с подозрением на инфекцию нет

Оперативный штаб по Петербургу сообщил о том, что за сутки в городе не было выявлено ни одного нового случая коронавируса. И перестал публиковать данные о количестве госпитализированных с подозрением на него в больницу Боткина.

Как говорится в опубликованной 23 марта сводке, новых случаев заражения не выявлено.

Всего в стационаре на лечении с COVID-19 находится 14 петербуржцев и одна жительница Ленинградской области, как и было раньше. По данным на 21 марта в боксах Боткина находились 315 человек, в том числе 20 детей.

При этом за прошедшие сутки в службу экстренных вызовов 112 по вопросам, связанным с COVID-19, поступило 1459 звонков. В службу скорой медицинской помощи направлено 1148 обращений, в полицию — 4. Остальные обращения были справочного характера.

Зато в Москве за сутки выявили 71 новый случай. Пенсионеров столицы попросили посидеть дома.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Kit.
По воскресеньям вирус не работает.
Sibir_5e4d67bbb7aea
15 с короной, а 300 что там делают третью неделю? опять анализы потерялись? или стесняются сказать что у всех максимум обычное орви?
Pilat
Так прихожане все разбежались.
Клады ищут.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний