В России коронавирусом болеют 438 человек, за сутки болезнь нашли у 71 человека

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 71 человека. Все в Москве. Теперь в стране официально 438 пациентов с таким диагнозом.



«Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сообщили 23 марта в Роспотребнадзоре.

В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин обратился к пожилым россиянам с просьбой оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу — на время отказаться от встреч и прогулок. Также он поручил Минкомсвязи до 27 марта на основании данных сотовых операторов о геолокации создать систему отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом, пишет «Интерфакс». Система будет оповещать граждан о контакте с больным коронавирусом через рассылку сообщений и просить самоизолироваться.