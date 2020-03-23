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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 09:46
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В России коронавирусом болеют 438 человек, за сутки болезнь нашли у 71 человека

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 71 человека. Все в Москве. Теперь в стране официально 438 пациентов с таким диагнозом.

«Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — сообщили 23 марта в Роспотребнадзоре.

В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин обратился к пожилым россиянам с просьбой оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу — на время отказаться от встреч и прогулок. Также он поручил Минкомсвязи до 27 марта на основании данных сотовых операторов о геолокации создать систему отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом, пишет «Интерфакс». Система будет оповещать граждан о контакте с больным коронавирусом через рассылку сообщений и просить самоизолироваться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал пожилых москвичей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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Комментарии (8)

Sibir_5e4d67bbb7aea
сказочного это тоже вроде касается - 67 лет... обязан. самоизоляция в палатах...
SNOW
просто москвичи - правильные люди, а остальные - население. Москвичам и по 4000 рублей за вирус начисляют, примерно месячную зарплату какого-нибудь учителя в Брянске
Sibir_5e4d67bbb7aea
геолокация..... тогда проще засвеченный телефон с симкой оставить дома, а бегать с другим телефоном и левой симкой... (при звонке считывают номер симки +номер имеи телефона).
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