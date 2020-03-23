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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 09:27
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Пожилых москвичей обязали сидеть дома до 14 апреля из-за распространения коронавируса

Москвичей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте 23 марта.

«С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) обязаны соблюдать домашний режим. Работодатели должны перевести эту группу работников в режим удаленной работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Исключение — руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники здравоохранения», — говорится в обращении мэра.

Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями получат единовременную выплату в размере 4 тысяч рублей.

Собянин добавил, что операторы связи обязаны не отключать телефоны и Интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме.

Также временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

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Комментарии (4)

sakorol
«В Москву, в Москву, в Москву!» цитата: Помните раньше дела провинций? Играть в преферанс, прозябать и травиться. Три тысячи три до боли скул скулили сестры, впадая в тоску. В Москву! В Москву!! В Москву!!! В Москву!!!!
Kassbar
я пожилой москвич кста
Pilat
Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье?
Чем наградить мне вас за вниманье?
До свиданья, дорогие москвичи, доброй ночи,
Доброй вам ночи, вспоминайте нас.
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