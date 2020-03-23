Пожилых москвичей обязали сидеть дома до 14 апреля из-за распространения коронавируса

Москвичей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте 23 марта.



«С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт) обязаны соблюдать домашний режим. Работодатели должны перевести эту группу работников в режим удаленной работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Исключение — руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники здравоохранения», — говорится в обращении мэра.

