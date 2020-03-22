За сутки из Боткина выписали в два раза больше пациентов, чем привезли. С подозрением на коронавирус там остаются 20 детей

За последние сутки в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге госпитализированы с подозрением на коронавирус 36 человек, 61 пациент выписан. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с болезнью 22 марта.



Всего под присмотром медиков остаются 315 пациентов, в том числе 20 детей. Накануне в Петербурге подтвердили ещё два случая заражения коронавирусом. Диагноз поставили туристкам 22 и 32 лет, вернувшимся из Европы.

Всего на сегодняшний день в Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. На лечении с COVID-19 в стационаре находится 14 петербуржцев и пациентка из Ленинградской области.