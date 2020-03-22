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22.03.2020 11:59
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За сутки из Боткина выписали в два раза больше пациентов, чем привезли. С подозрением на коронавирус там остаются 20 детей

За последние сутки в инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге госпитализированы с подозрением на коронавирус 36 человек, 61 пациент выписан. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с болезнью 22 марта.

Всего под присмотром медиков остаются 315 пациентов, в том числе 20 детей. Накануне в Петербурге подтвердили ещё два случая заражения коронавирусом. Диагноз поставили туристкам 22 и 32 лет, вернувшимся из Европы.

Всего на сегодняшний день в Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. На лечении с COVID-19 в стационаре находится 14 петербуржцев и пациентка из Ленинградской области.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Медики утверждают, что дети легко переносят коронавирус и могут вообще быть вполне здоровыми, но оставаться вирусоносцами, заражая окружающих.
В такой ситуации внуки становятся весьма опасными для их дедушек и бабушек.
☬☬☬
Это всего лишь значит, что все инфицированные продолжают свободно передвигаться по городу, и работа по их выявлению преступно игнорируется.
Обнуление на удаленке
Макаронавирус уже ВСЁ?
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