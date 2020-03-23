Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн
Ситуация с коронавирусом в мире стремительно меняется. «Фонтанка» следит за событиями.
«Фонтанка» продолжает следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса. В Петербурге за сутки никто не заболел коронавирусом, в Москве зарегистрировали 71 новый случай. Всего в России болеют 438 человек.
Коротко о том, как всю неделю страна привыкала жить в режиме повышенной готовности, население переходило на удаленную работу и карантин, а бизнес считал убытки, читайте в нашем итоговом материале.
Губернатор Александр Беглов на официальной странице «ВКонтакте» обратился к жителям Петербурга и призвал, по возможности, не выходить из дома. Даже если начались долгожданные весенние каникулы.
В Хабаровске жильцы одного из домов ушли на карантин всем подъездом из-за заболевшего коронавирусом соседа.
Жильцам подъезда запрещено покидать свои квартиры, однако родственники и волонтёры могут приносить им продукты. Управляющая компания провела дезинфекцию в подъезде. Врачи имеют всю необходимую информацию о контактах всех госпитализированных.
Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок, он приземлился на аэродроме Чкаловский под Москвой. Об этом сообщает 23 апреля РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Доставленные маски планируется направить в регионы, волонтёрским движениям, занимающимся доставкой продуктов пожилым людям, а также в ряд федеральных органов: ФТС, МВД, ФСБ и пр.
Правительство России выделило Минпромторгу более 20 миллиардов рублей на закупку оборудования для лечения и профилактики коронавируса. Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина 23 марта.
Из документа следует, что 7,5 млрд рублей пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и мембранной оксигенации, еще 5 млрд рублей выделят на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.
Москвичей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте 23 марта.