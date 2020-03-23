Каждого десятого сотрудника правительства Петербурга переведут на «удаленку»

Сейчас комитеты и ведомства формируют списки тех, кого отправят на «удаленку». По информации «Фонтанки», речь идет, в первую очередь, о группах риска — из-за возраста, беременности, наличия хронических заболеваний. Также домой могут отправить работать тех, кто вынужден добираться на работу с большим количеством пересадок, рассказали собеседники «Фонтанки».

Десять процентов сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга будут переведены на дистанционную форму работы, сообщили 23 марта в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, в соответствии с нормативными документами обеспечивается 14-дневная изоляция сотрудников, вернувшихся из поездок за пределы Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее сообщалось, что на удаленную работу частично был отправлен комитет по молодежной политике. Как пояснили в пресс-службе Смольного, сотрудник с симптомами ОРВИ был госпитализирован в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. В ходе эпидемиологического расследования был установлен контакт с гражданами, прибывшими из-за рубежа.