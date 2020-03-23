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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 18:05
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Каждого десятого сотрудника правительства Петербурга переведут на «удаленку»

Десять процентов сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга будут переведены на дистанционную форму работы, сообщили 23 марта в пресс-службе городского правительства.

Сейчас комитеты и ведомства формируют списки тех, кого отправят на «удаленку». По информации «Фонтанки», речь идет, в первую очередь, о группах риска — из-за возраста, беременности, наличия хронических заболеваний. Также домой могут отправить работать тех, кто вынужден добираться на работу с большим количеством пересадок, рассказали собеседники «Фонтанки».

Кроме того, в соответствии с нормативными документами обеспечивается 14-дневная изоляция сотрудников, вернувшихся из поездок за пределы Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее сообщалось, что на удаленную работу частично был отправлен комитет по молодежной политике. Как пояснили в пресс-службе Смольного, сотрудник с симптомами ОРВИ был госпитализирован в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. В ходе эпидемиологического расследования был установлен контакт с гражданами, прибывшими из-за рубежа.

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Комментарии (1)

pregatus
А как же обычные работающие пенсионеры? Их-то когда по домам отправят?!!
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