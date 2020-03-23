Комитет по молодежной политике перешел на «удаленку». Перед этим он попал под коронавирусное расследование Роспотребнадзора

Смольнинский комитет по молодежной политике перевел сотрудников на удаленный режим работы. Причина — расследование Роспотребнадзора.



О переходе комитета на удаленку 23 марта сообщил телеграмм-канал «Ротонда». По его данным, это связано c диагнозом «коронавирус» у одной из чиновниц, которая сопровождала делегацию из Европы.

В пресс-службе комитета не ответили на звонок корреспондента. Глава ведомства Юлия Аблец также не ответила на сообщение с вопросом о причинах смены режима работы. Дозвониться удалось до курирующего вице-губернатора Ирины Потехиной. «У нас самая сильная сторона связана ровно с тем, что у нас очень качественные и мощные эпидемиологические расследования, — подчеркнула Потехина. — Мы тоже попали в это расследование, поэтому подчиняемся, как и все остальные люди, этим правилам. Пока работаем на удаленке». Уточнить, кто был заподозрен в опасном диагнозе и подтвержден ли он, не удалось.