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Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

23.03.2020 17:11
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Комитет по молодежной политике перешел на «удаленку». Перед этим он попал под коронавирусное расследование Роспотребнадзора

Смольнинский комитет по молодежной политике перевел сотрудников на удаленный режим работы. Причина — расследование Роспотребнадзора.

О переходе комитета на удаленку 23 марта сообщил телеграмм-канал «Ротонда». По его данным, это связано c диагнозом «коронавирус» у одной из чиновниц, которая сопровождала делегацию из Европы.

В пресс-службе комитета не ответили на звонок корреспондента. Глава ведомства Юлия Аблец также не ответила на сообщение с вопросом о причинах смены режима работы. Дозвониться удалось до курирующего вице-губернатора Ирины Потехиной. «У нас самая сильная сторона связана ровно с тем, что у нас очень качественные и мощные эпидемиологические расследования, — подчеркнула Потехина. — Мы тоже попали в это расследование, поэтому подчиняемся, как и все остальные люди, этим правилам. Пока работаем на удаленке». Уточнить, кто был заподозрен в опасном диагнозе и подтвержден ли он, не удалось.

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Комментарии (2)

AnGrig
Все чиновники в Смольном отменили личные приемы граждан, только вот почему то про МФЦ позабыли... В душных непроветриваемых помещениях сидят люди, ждут по несколько часов своей очереди, а сотрудницы без масок без перчаток ведут приём по 12 часов в день! почему бы ув.Фонтанке не обратить внимание на этот потенциальный рассадник эпидемии?
Ольга Селявина
И снова протежешки бегловские....((( Эта молодёжница мне с первого взгляда доверия не внушила...Пусть вернёт на старое место или ещё куда дальше! ((( ЗЫ: А кот в текст как закрался? Автор, поправьте текст! ((
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