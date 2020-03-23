Экс-главврач больницы Боткина: «Закрыть Петербург от коронавируса невозможно, но ограничения должны быть»

Бывший главврач больницы имени Боткина рассказал «Фонтанке», видит ли он в Петербурге план борьбы с коронавирусом и когда на самом деле ожидать пик эпидемии

Алексей Яковлев Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Официальная статистика по коронавирусу в городе остается в пределах, не вызывающих тревогу у населения. Во всяком случае, такую, чтобы воздержаться от прогулок по городу. Да и таких ограничений, как в Москве, у нас нет. Экс-главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев рассказал, как защищается от коронавируса сам и все ли в порядке с петербургской больничной статистикой.

— В Москве ввели обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, для людей с хроническими заболеваниями или перенесших инфаркт или инсульт. Насколько эффективная и своевременна такая мера?



— Это абсолютно правильное решение. В Москве тестирование на коронавирус с 23 марта передано в лечебные учреждения, не надо пробы в «Вектор» возить. Кроме того, внедряется новая тест-система с чувствительностью 10 в третьей степени. Москва демонстрирует грамотный, инициативный подход. Но оперативные штабы по профилактике распространения коронавируса адекватно работают не только в Москве. Просто сравните, что предпринимают в других регионах, с тем, что делают в Петербурге. В Новосибирске по состоянию на 23 марта на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1646 человек. Это те, кто контактировал с недавно вернувшимися из-за границы людьми и у кого нет симптомов ОРВИ. Еще 1209 человек сняты с наблюдения. При этом в инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано всего 58 пациентов, вернувшихся из-за рубежа, с симптомами ОРВИ. В Саратове, по данным регионального минздрава и управления Роспотребнадзора, на 23 марта выявлен 1 подтвержденный случай коронавируса, 1855 человек находятся под наблюдением медиков, 258 человек сняты с медицинского наблюдения.



— Получается, в регионах стараются по максимуму обойтись без госпитализации. А в Петербурге, по данным «Фонтанки», загружена уже не только Боткинская больница. Во Введенской находится около 150 человек с ОРВИ или подозрением на пневмонию при емкости в 210 коек, в больнице Святого Георгия — около 500 таких пациентов на 580 коек. В комитете по здравоохранению «Фонтанке» назвали такие цифры по общему количеству пациентов в обеих больницах на 23 марта: во Введенской — 212 человек, в больнице Святого Георгия — 556.

— А в больнице имени Боткина на 12-ю неделю госпитализировано в общей сложности 580 пациентов с ОРВИ. Таким образом, вы видите, что происходит резкое увеличение госпитализаций на фоне спада эпидемии гриппа. Это требует использования новых тест-систем с высокой чувствительностью для выявления коронавируса. Делайте выводы сами.

— В Москве главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался за полное закрытие города. Как вы считаете, надо ли закрывать Петербург?

— Полностью закрывать город не надо хотя бы потому, что стопроцентное закрытие невозможно. Все равно кто-то должен печь хлеб, доставлять продукты, работать в поликлиниках. Я за ограничительные меры. Но степень этих ограничительных мер зависит от ситуации в регионе. Мне кажется, что действия московских властей адекватны.



— Богатые россияне кинулись скупать аппараты ИВЛ для личного использования. Они спасутся?

— Это полная глупость. Создание индивидуальной реанимационной намного сложнее, чем покупка аппарата. Как минимум, надо обеспечить этот аппарат кислородом, и не на полчаса. Я думаю, это просто истерика.

— Некоторые эпидемиологи считают, что прививка от пневмококка может снизить риск развития пневмонии на фоне коронавируса. Это рациональная мера?

— Любая вакцинация становится эффективной спустя минимум две недели, а в среднем — через месяц. Поэтому многие меры по вакцинации надо было предпринимать раньше. С моей точки зрения, время упущено. В период эпидемиологических подъемов вакцинацию проводят только по экстренным показаниям, если речь идет, например, о натуральной оспе. При респираторной инфекции даже вакцинация от гриппа останавливается на время эпидемии.

— Небольшая статистика по заболеваемости коронавирусом в нашей стране может быть связана с низкой чувствительностью тестовых систем. А с чем тогда может быть связана нулевая смертность? В странах, где количество выявленных случаев сопоставимо с российскими данными, уже зафиксированы летальные исходы.



— Вопрос этот обсуждать бессмысленно. Потому что из регионов поступает очень противоречивая информация, в частности, о количестве умерших от внебольничной пневмонии. Это вопрос регистрации, статистики и полноценного обследования пациентов. Посмотрите, сколько сейчас погибает людей от внебольничной пневмонии в Свердловской области. По итогам первых десяти месяцев 2019 года региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что внебольничной пневмонией заболели больше 26 тысяч человек. А 20 марта этого года глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сказал, что в Свердловской области за неделю зафиксировано 718 случаев пневмонии со средней летальностью 15 человек в неделю. Но официально подчеркивается, что это не имеет отношения к коронавирусу, а заболеваемость пневмонией идет на спад. Довольно сомнительный вывод.

— А в чем конкретно заключалось лечение пациентов с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице?

— Таблетка парацетамола, таблетка или микстура от кашля. Месяц назад, до моего увольнения, пациентов, которые реально нуждались в лечении, в Боткинской больнице не было. Все они могли спокойно лечиться дома.



— Правда ли, что пациентов просили подписывать документы о неразглашении?

— Нет, при мне такого не было.

— А у вас нет ощущения, что мы идем по пути Голландии и Британии, которые изолируют только пожилых людей, предполагая, что остальные выработают групповой иммунитет?

— Изоляция совершенно не препятствует выработке группового иммунитета. Вирус все равно гуляет. Весь вопрос в том, кто как будет болеть. Самоизоляция, разобщение в первую очередь снимает нагрузку со структур стационарной помощи и в дальнейшем даст возможность получить помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

— Руководитель регионального Роспотребнадзора в эфире передачи «Улица правды» заявила, что «мы живем в ситуации здесь и сейчас, день прошел — и у нас новые задачи». Так есть ли план или ориентируются по ситуации?

— Сейчас в городе только начинается подъем эпидемии коронавируса. А пик заболеваемости бывает на шестую-седьмую неделю после начала подъема. В Петербурге должен быть четкий план действий на этот период, но нам его не озвучивают. И это показывает уровень профессионализма.

