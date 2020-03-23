В Черногории задержали россиянку за дезинформацию о коронавирусе. В соцсетях она предрекала республике «итальянский сценарий»

Черногорские СМИ сообщили о задержании в Тивате гражданки России за пост в Facebook, в котором она усомнилась в официальных данных о распространении COVID-2019 в республике.



«По подозрению в совершении преступления по распространению панических сообщений о коронавирусе полиция в Тивате арестовала 35-летнюю А. Г. из России», — сообщает 23 марта издание RTCG.

Якобы россиянка в соцсетях написала о 1000 заболевших в Черногории. По ее мнению, балканскую республику ждет сценарий Италии, которая считается самой пострадавшей европейской страной от коронавируса. Она сообщила также, что персонал в гостинице в столице был заражен коронавирусом и госпитализирован.