FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
78.04р84.16р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 12:59
0
Печать

Петербург готовит 50 дополнительных боксов для госпитализированных с подозрением на коронавирус. 20 сделают в Филатовской больнице

Как рассказал «Фонтанке» 23 марта вице-губернатор Олег Эргашев, 20 новых боксов должны появиться в клинической больнице имени Н. Ф. Филатова. Еще около 30 оборудуют в Боткина. При этом чиновник подчеркнул, что сейчас никакого дефицита с местами для размещения госпитализированных нет.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в эфире «России 1», что «принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы».

В Петербурге за сутки никто не заболел коронавирусом, в Москве зарегистрировали 71 новый случай. Всего в России болеют 438 человек. «Фонтанка» следит за ситуацией вокруг пандемии коронавируса в режиме онлайн.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний