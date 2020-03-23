Петербург готовит 50 дополнительных боксов для госпитализированных с подозрением на коронавирус. 20 сделают в Филатовской больнице

Как рассказал «Фонтанке» 23 марта вице-губернатор Олег Эргашев, 20 новых боксов должны появиться в клинической больнице имени Н. Ф. Филатова. Еще около 30 оборудуют в Боткина. При этом чиновник подчеркнул, что сейчас никакого дефицита с местами для размещения госпитализированных нет.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в эфире «России 1», что «принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы».

В Петербурге за сутки никто не заболел коронавирусом, в Москве зарегистрировали 71 новый случай. Всего в России болеют 438 человек. «Фонтанка» следит за ситуацией вокруг пандемии коронавируса в режиме онлайн.