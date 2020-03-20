«Начинается дефицит». Лукашенко пообещал обеспечить россиян продуктами, но «уже по совсем другой» цене

Президент Белоруссии в очередной раз прокомментировал ситуацию, вызванную пандемией COVID-2019 в соседней России.



«Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит», — цитирует 20 марта заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, Белоруссия готова помочь, но цена будет «уже совсем другая». Он заверил, что жителям его республики дефицит продуктов не грозит.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия «полыхает от коронавируса», и раскритиковал соседнюю страну за закрытие границ. Он также пообещал помочь вернуть на родину россиян, которые застряли в Польше.