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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 18:14
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«Начинается дефицит». Лукашенко пообещал обеспечить россиян продуктами, но «уже по совсем другой» цене

Президент Белоруссии в очередной раз прокомментировал ситуацию, вызванную пандемией COVID-2019 в соседней России.

«Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит», — цитирует 20 марта заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, Белоруссия готова помочь, но цена будет «уже совсем другая». Он заверил, что жителям его республики дефицит продуктов не грозит.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия «полыхает от коронавируса», и раскритиковал соседнюю страну за закрытие границ. Он также пообещал помочь вернуть на родину россиян, которые застряли в Польше.

«Фонтанка» ведет онлайн обо всех «вирусных» событиях в Петербурге, стране и в мире.

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Комментарии (3)

260566471
Спасибо "Батька" !
Klaus_Nesanta
Давай, Лука, сделай все на пользу своей стране, ты колхозы не разваливал как наши эффективные менеджеры, землей не приторговывал, промышленность худо-бедно сохранил - в каждой второй семье в Беларуси холодильники и стиралки белорусского производства. Ведь можно и без распродажи налево и направо углеводородов руководить страной. Ну приторговывал бензином, сделанным из российской нефти, так этим все занимаются... Ты доход не клал себе в карман, в бюджет направлял. А когда отказался платить нашим эффективным премии - читай - откаты - тут на тебя и покатили бочку. Зато теперь сбылать твой мечта - нефть аж в два раза подешевела.
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