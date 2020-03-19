Лукашенко пообещал спасти застрявших из-за коронавируса в Польше россиян
Президент Беларуси поручил оказать помощь в возвращении на родину оказавшихся в соседней стране ЕС граждан РФ.
«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян <...> привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», — цитирует 19 марта заявление Александра Лукашенко агентство Белта.
По его словам, «люди ни в чем не виноваты», поэтому Минск готов помочь, несмотря на отношения с российскими властями. Белорусский лидер дал персональное поручение проработать этот вопрос главе своей администрации Игорю Сергеенко, а также приказал подключить МИД республики и правоохранительные структуры.
Напомним, что, по данным Ростуризма, за пределами России сейчас могут находиться 100 тысяч организованных туристов, однако индивидуальных путешественников подсчитать пока невозможно. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала «Фонтанке», что дипломаты делают для спасения застрявших из-за коронавируса россиян.
Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».