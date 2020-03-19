Лукашенко пообещал спасти застрявших из-за коронавируса в Польше россиян

Президент Беларуси поручил оказать помощь в возвращении на родину оказавшихся в соседней стране ЕС граждан РФ.



«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян <...> привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», — цитирует 19 марта заявление Александра Лукашенко агентство Белта.



По его словам, «люди ни в чем не виноваты», поэтому Минск готов помочь, несмотря на отношения с российскими властями. Белорусский лидер дал персональное поручение проработать этот вопрос главе своей администрации Игорю Сергеенко, а также приказал подключить МИД республики и правоохранительные структуры.

