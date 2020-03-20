Минсельхоз ищет дополнительных поставщиков продуктов на случай форс-мажора

«Существующие товарные запасы и имеющиеся мощности по производству более чем достаточны даже для удовлетворения повышенного спроса на продукты питания», — заявили в аппарате вице-премьера.

Об этом 20 марта пишет РБК со ссылкой на сообщение аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко. По её словам, пустые полки в магазинах связаны не с недостатком товара, а с тем, что работники не успевают его выкладывать в режиме повышенного спроса.

Ситуация с продуктами в России стабильна. На случай срыва поставок Минсельхоз и Минпромторг заранее формируют пул поставщиков продовольствия.

Дополнительный пул поставщиков формируется на случай форс-мажора, если обязательства существующих не будут выполнены. В настоящий момент для решения проблемы с пустотами на полках ретейлеры перестраивают логистику и просто стараются работать быстрее.



Накануне Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты. Подорожание всё ещё возможно, но коснётся оно импортных товаров.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда 18 марта посетил два продуктовых магазина. По его словам, повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации. При этом необходимый запас продуктов, в том числе гречки и риса, имеется.



Петербургские ретейлеры продолжают испытывать повышенный спрос на товары длительного хранения, но ограничений на их продажу пока не вводят, рассказали «Фонтанке» 18 марта участники рынка. Но ажиотажный спрос начинает их тревожить, поскольку физические возможности логистических мощностей ограничены.

