Правительство сдержит цены на продукты. Минпромторг договорился с ретейлом о стабильности, но импорт все равно может подорожать

Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты, сообщает 18 марта РИА Новости. При этом подорожание возможно по импортным товарам, уточнили в ведомстве.



Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявлял, что цены в столичных магазинах не растут, а власти проводят мониторинг «каждый день по 47 позициям». А вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что дефицита продовольствия в России нет, есть только необоснованный ажиотаж.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда 18 марта посетил два продуктовых магазина. По его словам, повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации. При этом необходимый запас продуктов, в том числе гречки и риса, имеется.