Правительство сдержит цены на продукты. Минпромторг договорился с ретейлом о стабильности, но импорт все равно может подорожать
Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты, сообщает 18 марта РИА Новости. При этом подорожание возможно по импортным товарам, уточнили в ведомстве.
Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявлял, что цены в столичных магазинах не растут, а власти проводят мониторинг «каждый день по 47 позициям». А вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что дефицита продовольствия в России нет, есть только необоснованный ажиотаж.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда 18 марта посетил два продуктовых магазина. По его словам, повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации. При этом необходимый запас продуктов, в том числе гречки и риса, имеется.
Петербургские ретейлеры продолжают испытывать повышенный спрос на товары длительного хранения, но ограничений на их продажу пока не вводят, рассказали «Фонтанке» 18 марта участники рынка. Но ажиотажный спрос начинает их тревожить, поскольку физические возможности логистических мощностей ограничены.