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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 13:58
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«Пытаются обогатиться». Беглов не заметил дефицита продуктов, но увидел спекулянтов

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда 18 марта посетил два продуктовых магазина. По его словам, гречи всем хватает.

Как говорится в сообщении Смольного, губернатор заявил, что повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации. При этом необходимый запас продуктов, в том числе гречи и риса, имеется.

Напомним, повышенный спрос на ряд продуктовых позиций стал наблюдаться после сообщения о пандемии COVID-19 и карантинных мерах, которые вводятся за рубежом. Ретейлеры заявили, что запасов на складах хватит на 8 недель. Вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что Россия ограничит экспорт продуктов первой необходимости, если на внутреннем рынке возникнет их дефицит.

«Фонтанка» следит за развитием ситуации вокруг пандемии коронавируса в режиме онлайн.

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Комментарии (7)

ZAP
б. не верю
Sibir_5e4d67bbb7aea
.....Ретейлеры заявили, что запасов на складах хватит на 8 недель... скрепненько....
Vahmistroff
Далась вам эта гречка!
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