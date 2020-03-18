«Пытаются обогатиться». Беглов не заметил дефицита продуктов, но увидел спекулянтов

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда 18 марта посетил два продуктовых магазина. По его словам, гречи всем хватает.



Как говорится в сообщении Смольного, губернатор заявил, что повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации. При этом необходимый запас продуктов, в том числе гречи и риса, имеется.



Напомним, повышенный спрос на ряд продуктовых позиций стал наблюдаться после сообщения о пандемии COVID-19 и карантинных мерах, которые вводятся за рубежом. Ретейлеры заявили, что запасов на складах хватит на 8 недель. Вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что Россия ограничит экспорт продуктов первой необходимости, если на внутреннем рынке возникнет их дефицит.

