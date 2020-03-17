Ретейлеры заявили, что запасов продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель

Представитель АКОРТ добавил, что торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.

Ретейлеры на фоне эпидемии коронавируса видят повышенный спрос на макароны, гречневую крупу, средства личной гигиены и бытовую химию, рассказал он 17 марта « Известиям ». Производители готовы увеличить мощности, чтобы удовлетворить повышенный спрос, хотя считают, что ажиотаж носит временный характер.

Запасов продуктов российских магазинах хватит на восемь недель, но склады постоянно пополняют. Об этом рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Минпромторг уже разослал ретейлерам письмо с рекомендацией поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров, а также проводить дезинфекцию дверных ручек и тележек и следить за тем, чтобы покупатели стояли в очереди на расстоянии не менее метра друг от друга.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия. Кроме того, министр распорядился создать во всех регионах штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках.



На фоне известий об отмене массовых мероприятий, самоизоляции прибывших из-за границы и переводе школьников на домашнее обучение петербуржцы устремились в магазины — пополнять запасы продуктов. Читатели рассказали «Фонтанке», что они покупают и какие товары уже оказались в дефиците.

