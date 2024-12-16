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Происшествия В Петербурге суд вынес приговор по делу о 20 килограммах кокаина из земли

В Петербурге суд вынес приговор по делу о 20 килограммах кокаина из земли

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5 комментариев

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Рассказова и Сергея Степаненко, признанных виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В начале августа 2023 года Рассказов получил от Степаненко предложение сбыть кокаин и согласился. Степаненко, находясь в автосервисе на улице Потапова, забрал предоставленный ему Ford Fiesta с тайниками под сиденьями. В багажнике уже лежали лопаты, перчатки и упаковочный материал.

Затем Степаненко приехал к Рассказову, после чего они вместе проследовали в Веревское сельское поселение Гатчинского района. Пользуясь картой, начали копать. В тайнике оказалось два холщовых мешка, в каждом находилось по 10 брикетов с кокаином общей массой около 20 килограммов.

Один из мешков был вскрыт и расфасован, второй закопали обратно. После этого товарищи поехали дальше и прикопали брикет весом в кило. Еще девять они привезли на Потапова, чтобы передать их неустановленным лицам в Кировском районе Ленобласти. Но довести свой умысел до конца им не удалось — помешали сотрудники УФСБ. Оперативники изъяли весь порошок.

Также у Рассказова в квартире нашли другие наркотики: 1,7 килограмма гашиша, около трех граммов марихуаны и чуть более четырех граммов амфетамина.

Фигуранты вину признали частично, не согласны с квалификацией, признали хранение. Суд назначил Степаненко 13 лет в ИК строгого режима, Рассказову — 15 лет в ИК строгого режима.

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Кокаин Наркотики Суд
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Комментарии
5
Akabos
1 час
"чтобы передать их неустановленным лицам"(с) Главное случайно не установить неустановленных лиц, а то так и на самих себя можно выйти ненароком...
ixform
1 час
нужно было работать по одиночке
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